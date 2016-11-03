الجمعية الأمريكية: السرطان قد يودى بحياة 5.5 مليون امرأة سنويا

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كشفت الجمعية الأمريكية للسرطان عن أن السرطان قد يودى بحياة 5.5 مليون امرأة سنويا بحلول عام 2030، أي أكثر من 60 % تقريبًا مما كانت عليه الحال في عام 2012.

وقالت سالي كوال من الجمعية الأمريكية للسرطان - في تقرير جمعته بمساعدة من مختبر الأدوية الألماني (ميرك)، حسبما ذكر راديو (سوا) الأمريكي - إن" السرطان يزداد في الدول المتدنية والمتوسطة الدخل بسبب تقدم السكان في السن والنمو السكاني".

ودعت كورال إلى بذل الجهود الإضافية على صعيد التوعية والوقاية للحد من هذا الوباء المتعاظم الذي تسبب بوفاة 3.5 مليون امرأة في عام 2012 غالبيتهن من الدول النامية.

وعزت ارتفاع المرض إلى زيادة انتشار عوامل الخطر للإصابة بالسرطان المعروفة والمرتبطة بالعملية الانتقالية الاقتصادية السريعة مثل عدم الحركة والتغذية السيئة والبدانة وعوامل تناسلية.

وأشارت كوال إلى أن إنجاب أول طفل في سن متأخرة هو من عوامل الخطر على صعيد الإصابة بسرطان الثدي.