وزير النقل السابق ردا على إلغاء قراراته بعد رحيله: اسألو الوزير الحالى

الإسكندرية - هناء أبو العز

علق سعد الجيوشى، وزير النقل السابق، على قيام جلال السعيد، وزير النقل الحالى، بإلغاء بعض القرارات التى اتخذها فى عهدها منها إعادة مسئولين بهيئة السكة الحديد، قام باستبعادهم قائلا: "اسألو الوزير ماتسألونيش أنا".

وقال الجيوشى فى لقائه بأعضاء نادى العاصمة الثانية بالإسكندرية، الذى ترأسه الإعلامية أمل صبحى، ويرأسه شرفيا المهندس عبد الفتاح رجب، إننى اتخذت قرارات كثيرة، ولست مسئولا أن أجبر من بعدى على تنفيذها، مشيرا إلى أن الضمانة الوحيدة للتنفيذ والمتابعة هى مجلس النواب، حتى نكمل بعض لأن مصر يمتلكها الجميع.