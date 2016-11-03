سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 3/11/2016 وانخفاض سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر، حيث بدأت أسعار المعدن الأصفر في التراجع وعدم الاستقرار، بعد الأخبار التي انتشرت عن انخفاض كبير في سعر الدولار في السوق السوداء، حيث انخفضت أسعار الذهب بمقدار 20 جنيه، حيث بلغ سعر جرام عيار 21 إلى 550 جنيه، وسجلت محلات الصاغة 4400 للجنيه الذهب، ووصل جرام عيار 24 إلى 650 جنيه، ويبدو أن السوق السوداء للعملة هي المتحكمة في سوق تداول الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 3/11/2016

1 عيار 18 450 جنيه

2 عيار 21 550 جنيه

3 عيار 24 650 جنيه

4 الجنيه الذهب 4400 جنيه

5 أوقية الذهب 1295 دولار

شبكةعيونالإخبارية

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