سعر الدولار اليوم الخميس 3/11/2016 في السوق السوداء و إمتناع التجار عن التداول

سعر الدولار اليوم، حيث انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء متتالية في بعض المواقع، عن انخفاض كبير للدولار، وادعاء البعض أن العملة الأمريكية قد هبطت أكثر من 2 جنيه مرة واحدة خلال ساعات، وأن الأمور ماضية نحو انخفاض كبير ينتهي بوصول العملة الأمريكية إلى 10 جنيهات فقط خلال أيام، وانتشرت التعليقات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يشك أنه حملة منظمة.

بداية الأمر أثارها سكرتير عام شعبة الصرافة الذي صرح في برنامج تليفزيوني، أن سعر الدولار قد انخفض جنيهين، وأن الأمور تسير نحو هبوط شديد في الأسعار خلال أيام قليلة، والأغرب من ذلك أنه نصح وناشد المواطنين ببيع كل ما يمتلكون من العملة الخضراء، وحذرهم بالتعرض لخسارة فادحة إذا لم يبيعوا الدولار اليوم قبل الغد، وأكد أنه يخشى الزحام على مكاتب الصرافة، ونصح بتبديل العملة من الآن.

وقال الدكتور عماد مهنا الخبير الاقتصادي الكبير، أن ضغط الحكومة على المستثمرين من أجل الامتناع عن شراء العملة الخضراء، لن تحل الأزمة القائمة، لأنه في النهاية سيضطر المستثمرون إلى العودة إلى شراء الدولارات بكميات كبيرة، من أجل تعويض خسائرهم، حيث سيزداد الطلب على العملة الأمريكية، مع ندرة المعروض، مما سيرفع سعر الدولار مجددا، ولكن هذه المرة قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة، وأكد الخبير ان وقف الاستيراد سيرفع أسعار السلع الرئيسية.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الخميس 3/11/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 12.00 جنيه للشراء مقابل 18.00 جنيه للبيع مع الامتناع عن البيع والشراء، حيث يشتري التجار الدولار بأبخس الأثمان مثل 12 و 13 جنيه، ويقومون بتخزينه، ولا يبيعون إلى للأقارب أو الأصدقاء بأسعار تتراوح بين 16 إلى 18 جنيه، وهذه الأسعار تعتبر أسعارا وهمية بسبب امتناع الجميع عن البيع حتى تنتهي الشائعات، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.

وفي مبادرة غريبة من نوعها، دعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بوقف شراء الدولارات لمدة أسبوعين، ومنع الاستيراد تماما لمدة ثلاثة أشهر، للحد من الزيادات الرهيبة في السوق الموازي للعملة، إلا أن هذه المبادرة أدت إلى مزيد من الارتفاعات في السوق الموازي للعملة، رغم موافقة المستوردين على المبادرة الشخصية من رئيس الاتحاد، مما اضطر الاتحاد إلا التأكيد أن المضاربات على العملة تأتي من المواطنين العاديين وليس للمستوردين دخل فيها.

سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

شبكةعيونالإخبارية

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