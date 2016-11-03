تحويل أصحاب معمل طبى بالشرقية للنيابة بسبب التربح غير المشروع بالسوفالدى

الشرقية – إيمان مهنى

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية، أمس الأربعاء، قرار اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، بإغلاق معمل تحليل فى مركز بلبيس لمدة شهر، لقيام صاحبة بالاتجار فى العينات المجانية الخاصة بعلاج الفيروسات الكبدية والمدعمة من الدولة.

وكانت توجهت حملة مكبرة من أعضاء العلاج الحر برئاسة الدكتور حسام قمحاوى مدير الإدارة، والدكتور محمد عصام بإدارة بلبيس الصحية بالاشتراك مع مجلس مدينه بلبيس وتم غلق معمل الطبيبة البيطرية الدكتورة "ه . ال" للتحاليل الميكروبيولوجية، حيث عثر بداخله على أدوية لعلاج الفيروسات الكبدية وتطعيم فيروس بى الكبدى، وذلك لتداولها فى مكان غير مخصص وأن هذه الأدوية تخص برنامج تحيا مصر وتم تحريز الأدوية وتحويل الطبيبة إلى النيابة العامة برقم 34836 جنح مركز بلبيس.

كانت رصدت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور حسام ابو ساطى وكيل الوزارة، شكاوى عدد من المواطنين بالنصب عليهم بدعوى علاج فيرس سى، وأن الطبيبة أوهمتهم هو مجموعة الأهالى بإصابتهم بفيروس سى على غير الحقيقة، وطالبت منهم مبالغ مالية لاستلام جرعات السوفالدى والعلاجات الأخرى للشفاء من المرض.

وبفحص إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور حسام قمحاوى مدير الإدارة، الشكوى تبين أن المشكو فى حقها هى طبيبة بيطرية وتجمع عينات مجانية خاصة بأدوية علاج فيرس سى بطرق غير مشروعة للاتجار فيها.