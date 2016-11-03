النعيمي يوجّه بـ 5 مقاعد دراسية للسعوديين في جامعة عجمان

وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، بتخصيص خمسة مقاعد دراسية في الجامعة للطلبة السعوديين الحاصلين على الثانوية العامة في مدارس الدولة.

ويأتي ذلك ضمن الشراكة الثقافية والأكاديمية والتعاون المشترك بين الملحقية الثقافية السعودية لدى الدولة، والجهات الأكاديمية والجامعات في الدولة، وخاصة جامعة عجمان.

وتقدم الدكتور صالح محمد الدوسري الملحق الثقافي السعودي، خلال استقباله الدكتور خالد الخاجة مدير جامعة عجمان بالإنابة بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم عجمان على هذه اللفتة الأبوية الكريمة تجاه الطلبة السعوديين.

إشادة

وأشاد خلال اللقاء الذي عقد في مقر الملحقية في دبي بدور الدكتور خالد الخاجه في توثيق وتعميق التعاون بين الملحقية الثقافية السعودية، وجامعة عجمان. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير التعاون بينهما، في إطار العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وحضر اللقاء الدكتور محمد المسعودي مدير الشؤون الثقافية في الملحقية، وأحمد الشحي منسق وحدة استقطاب الطلبة في الجامعة.