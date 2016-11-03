«إلى دايم السيف» قصيدة جديدة لمحمد بن راشد

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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، قصيدة «إلى دايم السيف»، وجاءت هذه القصيدة النبطية محمّلة بالمحبة والتكريم من شاعر إلى شاعر، حيث ارتبط هذا اللقب بالأمير خالد الفيصل، وعرف به في الأوساط الشعرية، ونشر بهذا الاسم العديد من نصوصه.

وقد أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بدواوين الأمير خالد الفيصل، وما تتضمنه من أفكار، وتغنى بالأمجاد والمعالي المشتركة مع الشقيقة السعودية وقائد مسيرتها أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، لما يتمتع به من حكمة وبصيرة وحصافة، حيث وصفه بحامي الإسلام والديار.

عنــــــــــدي دواويـــــــــنْ شعـــــــــركْ دومْ قـــــــــداَّمي

وأنـــــــا المـــــــودْ الـــــــذي لـــــــك بَيَّــــــحْ أســــــرارهْ

وإذا أدوِّرْ جديــــــــــــــدك ضَجَّــــــــــــــتْ أقلامـــــــــــــي

ويــــــنْ الــــــذي يســــــحَرْ أهـــــلْ الشِّـــــعرْ بأوتـــــارهْ

يـــــــــا دايمْ الســــــــيفْ أنغامــــــــكْ مَــــــــعْ أنغــــــــامي

مثـــــــلْ البَحَـــــــرْ مـــــــا يوقِّـــــــفْ مــــــوجْ تيَّــــــارَهْ

إذا بغيــــــــــــتْ آتأمِّــــــــــــلْ فنِّهــــــــــــا السَّـــــــــــامي

أبحــــــــــــرتْ فيهــــــــــــا منَقَّايــــــــــــةْ ومِختــــــــــــارهْ

شبِّيــــــتْ فــــــي رجــــــمْ عــــــالي فكـــــركْ وحـــــامي

طيـــــــرْ الفكــــــرْ فــــــاقْ ضــــــوْ البــــــدرْ بــــــأنوارهْ

ذكــــــــــرتْ بينــــــــــي وبينـــــــــكْ نَظـــــــــمْ نَظَّـــــــــامِ

(فـــــزَّتْ خشـــــوفْ المهـــــا) فـــــي الـــــبرْ محتـــــارهْ

(وظَــــــبي تربُّـــــونْ) فـــــي الماضـــــي مِ الأعـــــوامي

يــــــا كيــــــفْ سَــــــوَّىَ وعســـــاها تســـــعدْ أخبـــــارَهْ

(إنتــــــهْ القصــــــيدهْ) علــــــىَ وصــــــفكْ والإلهــــــامي

فــــــي نظمــــــكْ اللِّــــــي وصـــــلنا واضـــــحْ أفكـــــارَهْ

وليلــــــةْ شعِــــــرْ خالــــــدهْ فــــــي ماضــــــيْ أيَّـــــامي

يـــــــــــــا كنَّهــــــــــــا أمــــــــــــسْ والأيَّــــــــــــامْ دوَّارَهْ

كــــــــانتْ معانيـــــــكْ مصـــــــدرْ وحـــــــيْ وإفْهـــــــامي

إذا شكــــــــىَ شــــــــاعرٍ مبـــــــدعْ مـــــــنْ إعســـــــارَهْ

ياحامـــــــلْ البحـــــــرْ فـــــــي جوفـــــــكْ ولإضْـــــــرَامي

(مـــــنْ كـــــلْ ضـــــدٍّ وضـــــدْ) ليلـــــهْ مـــــعْ نْهــــارهْ

ويـــــامنْ (يـــــوِنْ) وريـــــاحْ اللِّيـــــلْ فـــــي إرزامـــــي

(والــــــبردْ فـــــي جـــــوفْ خـــــاوي) كَنِّـــــهْ إمْغـــــارَهْ

(والذاهبــــــــــهْ) لـــــــــي تـــــــــدوِّرها فِ الآجـــــــــامي

المعرفــــــــةْ لــــــــي عليهــــــــا النَّفْــــــــسْ صَبَّــــــــارهْ

ســــــــامرتْ شعـــــــركْ ومـــــــوجْ الليـــــــلْ لَطَّـــــــامي

وجنيــــــــتْ أحلــــــــىَ المعـــــــاني بيـــــــانعْ أثمـــــــارَهْ

تســــــحرْ حروفــــــهْ وتســــــري بهمــــــسْ الأنســـــامي

اللـــــــه ْ يرحـــــــمْ زمـــــــانْ السِّـــــــحرْ وأوطــــــارهْ

ومــــــــنْ بَعْــــــــدْ إذنْ الـــــــذي حـــــــامي للإســـــــلامِ

المَلْـــــــــكْ سلمـــــــــانْ اللـــــــــهْ يحفـــــــــظْ ديــــــــارَهْ

ويـــــــا دايـــــــمْ السِّـــــــيفْ لأجلـــــــكْ دامْ لإلهـــــــامي

بــــــــهْ تتحِــــــــفْ الشِّــــــــعرْ وأحبابـــــــهْ وسِـــــــمَّارهْ