ثلاثة مقاعد للعنصر النسائي في الدورة الرابعة لإدارة هيئة الصحفيين

عمت أجواء من التفاؤل والأمل بالمستقبل الإعلامي خلال التجمع الإعلامي في الجانب النسائي من اجتماع هيئة الصحفيين السعوديين في دورته الرابعة أمس، حيث بدأ الحضور منذ العاشرة وحتى الثانية عشرة موعد بدء فعاليات الاجتماع.

ومن أصل 50 إعلامية يحق لهن التصويت والاقتراع في الهيئة حضرت 21 إعلامية متفرغة و13 بالوكالة فيما حضرت الاجتماع إعلاميات أخريات غير متفرغات أو لا يحق لهن التصويت، وحضرت كذلك من جمعية حقوق الإنسان كل من د. نورة العجلان وثريا عابد شيخ كمراقبتين على العملية الانتخابية.

من جانبها أعربت سارة العتيبي مديرة النشر الالكتروني في جريدة عكاظ عن سعادتها بحضور اجتماع الهيئة لأول مرة وأثنت على المشاركة النسائية في قائمة المرشحين وإن كانت ترى أن عددهن غير كاف حيث إن الإعلامية السعودية لها دور بارز وقد بدأ ظهورها جليا من خلال المؤتمرات الدولية والمشاركات الأممية والجوائز العربية والعالمية، وتضيف «في هذه الدورة متفائلة بأن تحقق انجازات أكثر من قبلها فأنا حرصت على الحضور شخصياً من جدة لقناعتي بأن هناك أصوات ظهرت في هذه الدورة تدعو إلى تنظيم العمل الإعلامي من خلال إستراتيجية واضحة، وتواصل «نريد الوقوف مع حقوق الإعلامي سواء كانت قانونية أو مرضية أو إدارية كالفصل التعسفي وغيره من المشاكل التي تصادف الإعلامي في مشواره».

د. نورة العجلان وثريا عابد من جمعية حقوق الإنسان السعودية حضرتا كمراقبتين على سير الحركة الانتخابية حيث تأكدتا من نزاهة العملية الانتخابية وسيرها وفق ما تنص عليه الأنظمة وتقول الدكتورة نورة «مهمتنا الإشراف على سير الانتخابات وان تسير بطريقة نزيهة وشفافة من خلال مطابقة المنتخبات مع أوراقهن الثبوتية، وأيدتها ثريا مبدية سعادتها بمشاركة المرأة السعودية داعية الله أن يوفق الجميع وأن تحظى المرأة بما تستحقه من مكانة في هذا العمل.

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