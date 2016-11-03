«هيئة الصحفيين».. إما التفاعل مع الإعلام الجديد أو الاكتفاء بالسلام كل أربعة أعوام

صباح التاسعة أمس، كان الاعلاميون يتوافدون واحدا تلو الآخر صوب "صحافة الرياض" الحي القابع على مدخل العاصمة السعودية شمالا. تقترب فترة الظهيرة، الحضور يزداد في مقر هيئة الصحفيين السعوديين، والابتسامات والسلام في كل مكان، خاصة وأن معظم الإعلاميين لم يلتقوا في محفل رسمي أو غير رسمي منذ فترات طويلة.

كانت العيون ترقب بشغف لمن التصويت للأربعة أعوام المقبلة؟، فالعيون كلها منصبة نحو الشباب المترشحين لخوض الانتخابات، مع توجس الحذر من عدم الفوز بالدورة الجديدة، ولسان حالهم "هل يتنازل الكبار عن مقاعدهم للصغار"؟.

الوجه البارز في الانتخابات أمس، هو مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية، وهو يمسك الأوراق ويقترب من "الميكرفون"، ليعلن عن أسماء الفائزين مرتبين بحسب أعداد المصوتين لهم، وكانت الأسماء الفائزة تعبر نوعا ما عن جيلين من الصحافة السعودية، الكبار في الدورات السابقة وشباب اليوم من الصحفيين.

ويعول كثير ممن رموا بأصواتهم في الجهاز الإلكتروني أثناء الانتخابات، على المجلس الحالي في انتشال حال المهنة، التي باتت "مهنة من لا مهنة له"، وبضاعة يستفيد منها "المنتفعون" من الصحافة، وأن توحد الجهود حتى يعرف الآخرون ويميزون بين "صاحب المهنة" و"صاحب المصلحة".

كما يرى عدد من جيل اليوم من الإعلاميين، أن الفضاء أصبح يعج بـ"الطالح" قبل "الصالح"، خاصة مع ثورة التقنية وظهور برامج التواصل الاجتماعي، والتي ساهمت هي الأخرى في ظهور أسماء تدعي المهنية من خلال نقل الأخبار عبر "الواتس آب" لا أكثر.

جيل اليوم من الصحافيين ليسوا كالسابقين، فهم يأملون ويتطلعون إلى أن تساهم "الهيئة" في تدريبهم وتزويدهم بمستجدات الساحة، والوقوف في وجه الحملات الإعلامية الشرسة التي تواجهها المملكة.

ويأمل الإعلاميون بأن يساهم المجلس الجديد للهيئة، بتطوير الصحفيين، وتزويدهم بما يحتاجون والتواصل معهم عبر الرسائل والبريد الإلكتروني وإشعارهم بما يستجد، والأهم بعقد لقاء ثابت شهري يكون ضيفه أحد المسؤولين، بدلا من التشتت في اللقاءات والغياب عن المشهد الإعلامي.

آمال وتطلعات كثيرة للمستقبل الإعلامي ينتظر هيئة الصحفيين السعوديين، فكثير من حضور الأمس في الانتخابات لم يدخلوا الهيئة منذ سنوات، وهذا ما يشكل عبئا وتحديا على المجلس الجديد، فإما التفاعل وتلبية بعضا من تطلعات الصحفيين، أو الانتظار حتى أربعة أعوام قادمة للالتقاء مجددا للسلام والانتخاب.