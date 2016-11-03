فيصل بن مشعل يرعى حفل توزيع جائزة الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير للأداء المتميز

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم امس، حفل توزيع جائزة الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير للأداء المتميز في دورتها الأولى، التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، بحضور وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير الدكتور راشد الغياض، على مسرح النادي الأدبي ببريدة وبدأ الحفل الخطابي المُعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم عرض مرئي بعنوان (الجائزة في سطور) يتحدث عن أهداف الجائزة، وعدد المتقدمين والمتقدمات لها عبر المواقع الالكترونية الخاصة بالجائزة حيث بلغ عددهم ٣٠٠ مرشح ومرشحة، كاشفاً قيمة الجائزة وهي مليون ريال ثم كلمة راعي وداعم الجائزة الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير ألقاها نيابة عنه ابنه خالد، التي أوضح فيها أن الجائزة تُساعد على تربية الجيل وتحفيز مسؤولي التعليم على بذل المزيد من العطاء في المحفل التعليمي، مشيراً إلى أن هذه الجائزة لها رسائل عدة لخدمة التعليم في المنطقة، مقدماً بالغ شكره لسمو الأمير لحضوره حفل توزيع الجائزة، واصلاً شكره لمدير إدارة تعليم المنطقة، مباركاً للفائزين والفائزات، متمنياً للذين لم يحالفهم الحظ الفوز بالجائزة في دوراتها القادمة ثم أوبريت إنشادي خاص بالجائزة ثم كلمة أمير منطقة القصيم بهذه المناسبة قال فيها: أحببت أن أُشارك مسؤولي التعليم هذه الاحتفالية المباركة والتشجيعية للقائمين على الميدان التعليمي، شاكراً الشيخ محمد الخضير على هذه الجائزة التي تدعم مسيرة التعليم نحو الأفضل، ذاكراً حديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم "نِعْمَ الْمالُ الصّالِحُ لِلرَّجُلِ الصّالِحِ"، مؤكداً أن الشيخ محمد الخضير من الرجال الذين بذلوا في التعليم واستثمروا فيه، لوعيه أهمية مثل هذه الجوائز لتحفيز من هم تحت دائرة التعليم من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، والموظفين والموظفات، وأبنائنا الطلبة والطالبات مشيداً بتنوع الجائزة وشموليتها، سائلاً الله أن يُكثر من رجال الأعمال البارين ببلدهم والداعمين لكل عملٍ خير، داعياً الله أن يحفظ هذا الوطن الغالي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وأن يوفق المعلمين والمعلمات لما فيه خيرٌ وسداد.

ثم كرم سموه الفائزين والفائزات في جائزة الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير للأداء المتميز في دورتها الأولى وفئاتها الست وهي (فئة المشرف التربوي، وفئة الإدارة المدرسية، وفئة المعلم المتميز، وفئة المرشد الطلابي المتميز، وفئة الموظف المتميز، وفئة المشاريع المتميزة) كما تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من مدير تعليم القصيم عبدالله بن إبراهيم الركيان، وسلم الركيان مثله أيضاً لداعم الجائزة الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير، ومثله لرئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالقصيم الدكتور حمد السويلم على استضافة النادي لحفل توزيع الجائزة.

سموه مع المكرمين