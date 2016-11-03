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أمير القصيم لـ «مرور المنطقة»: لا بدّ من الحزم مع المتهورين

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أمير القصيم لـ «مرور المنطقة»: لا بدّ من الحزم مع المتهورين أمير القصيم لـ «مرور المنطقة»: لا بدّ من الحزم مع المتهورين

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقه القصيم، أهمية دور رجل المرور في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال تطبيق الأنظمة المرورية بحزم ضد المتهورين ومخالفي الأنظمة، مشدداً على أهمية العمل الجاد وتضافر الجهود مع كافة الجهات الأمنية بالمنطقة لأداء وإنجاح مهام العمل الأمني على الوجه المطلوب وفق توجيهات القيادة الرشيدة لكل ما يضمن أمن وسلامة الوطن والمواطن. وأشاد أمير القصيم، بما يقوم به رجال المرور من جهود للحد من الحوادث المرورية وزيادة الوعي لدى المواطن، مطالباً ببذل المزيد من تلك الجهود التي تحقق السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق، جاء حديث سموه خلال استقباله أمس بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة لمدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب، ومدير إدارة مرور منطقة القصيم المكلف العميد عبدالله المحترش، ومدير شعبة الحاسب الآلي بإدارة مرور المنطقة العقيد عارف الحسون، الذين قدموا للسلام على سموه، وإطلاعه على إنجازات وأعمال إدارة مرور المنطقة خلال الفترة الماضية، وإيضاحاً للأعمال التقنية التي تباشرها إدارة المرور في أعمالها الميدانية والمكتبية، مدعماً ذلك بالأرقام الإحصائية، ومنها رصد المخالفات المرورية التي تعرض السلامة العامة للخطر وتواجد الدوريات المرورية على الطرق الرئيسية بمدن ومحافظات المنطقة.

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