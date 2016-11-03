أمير الرياض: خادم الحرمين الداعم الأول للتعليم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع، الذي قدم للسلام على سموه بعد تعيينه في منصبه. وتمنى الأمير فيصل بن بندر التوفيق للدكتور المانع، مؤكداً أهمية ما كلف به في مجالات التعليم والتربية، وحثه على بذل الجهد والاهتمام بهذه الفئة الغالية (الأبناء الطلاب).

ونوه سموه باستعداد إمارة منطقة الرياض لدعم برامج إدارة التعليم كافة والتعاون البناء لخدمة لكل ما يخدم أبناء المنطقة، مبينا أن الداعم الأول للتعليم هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مؤكدا حرصه الشديد ومتابعته المستمرة لكل أمور التعليم ومخرجاته، مشيراً إلى أهمية تفعيل النشاطات اللاصفية بالشكل المطلوب، لافتاً النظر إلى أنها وسيلة مفيدة تعليمياً واجتماعياً. حضر الاستقبال أمين عام مجلس منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة.

كما استقبل أمير الرياض أمس، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اللواء طبيب راشد بن محمد الدوسري، وعددا من مسؤولي الإدارة.

وقدم الدوسري شرحاً لسمو أمير المنطقة عن مشروعات الإدارة، المتضمنة عيادات شاملة ومتخصصة في أكثر من جهة في مدينة الرياض لتخفيف العبء على مستشفى قوى الأمن بالرياض، مشيراً إلى افتتاح مجمع عيادات غرب الرياض، مؤكداً أنها بداية وانطلاقة للمشروع.

ولفت سمو الأمير فيصل بن بندر الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بالجودة فيما يتعلق بالكادر الطبي والفني المكلف بالعمل في هذه المجمعات، ومثل ذلك فيما يعني بنوعية الخدمة الطبية المقدمة، وتوزيع المجمعات وفق معايير وأرقام، منوهاً سموه بدور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الوصول بمستوى الخدمات الطبية في وزارة الداخلية لمستوى عالٍ.

.. ومستقبلاً مدير عام «تعليم الرياض»