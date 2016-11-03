متعب بن عبدالله ينقل تحيات خادم الحرمين لقوات الحرس الوطني

نقل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية - حفظه الله - لأبنائه منسوبي الحرس الوطني الذين شاركوا زملاءهم في مهمة الدفاع عن الوطن في الحدود الجنوبية بمنطقة نجران.

جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية أمس، للواء الأمير سعد بن عبدالرحمن الآلي بمقر اللواء بخشم العان، وذلك بعد انتهاء مشاركة اللواء في عملية (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) في الحدود الجنوبية بمنطقة نجران.

وعند وصول سموه لمقر اللواء يرافقه معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، كان في استقباله معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض وقائد لواء الأمير سعد بن عبدالرحمن الآلي اللواء محمد بن علي الشهراني، حيث عزف السلام الملكي، ثم صافح سموه أركانات اللواء وقادة الكتائب.

بعد ذلك بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد لواء الأمير سعد بن عبدالرحمن الآلي اللواء محمد بن علي الشهراني كلمة رحب في بدايتها بسمو الأمير متعب بن عبدالله، مشيرا إلى أن منسوبي لواء سعد كان لهم شرف المشاركة في مهمة الدفاع عن حدود هذا الوطن الغالي.

بعدها ألقيت قصيدة نبطية بهذه المناسبة.

عقب ذلك شاهد سموه عرضاً مرئياً يوثق ما قام به لواء الأمير سعد بن عبدالرحمن الآلي من عمليات احترافية ونوعية نفذت بكل إتقان واقتدار ضد كل من تسول له نفسه في الاقتراب من حدود هذا الوطن.

عقبها قلد سموه عددا من منسوبي اللواء نوط الشرف والشجاعة، والذين اصيبوا أثناء مهمة الدفاع عن الحدود الجنوبية ونظير ما قاموا به من عمل بطولي وتضحيتهم بأرواحهم دفاعا عن هذا الوطن الغالي.

بعد ذلك التقى الأمير متعب بن عبدالله منسوبي اللواء، منوها بدورهم البطولي ومواقفهم المشرفة ذوداً عن دينهم ووطنهم، وبما أبدوه من شجاعة وإقدام، مؤكدا أنهم كانوا على مستوى الثقة التي أُنيطت بهم، التي يفخر بها الوطن والمواطن، ثم استمع سموه مداخلات منسوبي اللواء، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

بعدها ألقى سمو وزير الحرس الوطني كلمة قال فيها "لقد سعدت بزيارتكم أثناء تواجدكم في منطقة نجران ثلاث مرات خلال فترة مشاركتكم في الدفاع عن حدودنا الجنوبية، ودائماً كنت أجد الثناء عليكم من أهالي نجران ومن زملائكم في القطاعات العسكرية، وفي كل زيارة كنت أشاهد وألمس المعنويات العالية والبسالة والإقدام، وهو أمر غير مستغرب، ويدل على إيمانكم الكبير بالله عز وجل واستشعاركم لأهمية ما تقومون به من عمل جليل في خدمة الدين والوطن."

وعبر سموه عن سعادته بالتقاء واستقبال منسوبي لواء الأمير سعد بن عبدالرحمن الآلي بعد انتهاء مشاركتهم في الدفاع عن حدود المملكة الغالية وإنهاء مهمتهم التي أثبتت بفضل الله قدرة عالية في أدائها بكل احترافية وشجاعة، كذلك فخره بالجميع ضباطاً وضباط صف وأفرادا وبالدور الذي قاموا به وأدوه على أكمل وجه، كما عبر بفخره بجميع قواتنا العسكرية في مختلف القطاعات سواء وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو وزارة الحرس الوطني التي تحمل جميعها شرف الدفاع عن هذا الوطن الغالي.

وأضاف سمو الأمير متعب بن عبدالله أن ما قام به لواء الأمير سعد بن عبدالرحمن الآلي من أعمال بطولية وتضحيات كبيرة وما قدمه من الشهداء ضباطاً وأفراداً شرف لنا جميعاً ومصدر اعتزاز ووسام فخر، فليس هناك أشرف من تقدم روحك فداء لوطنك، مهبط الوحي وأرض الحرمين الشريفين، مؤكدا أن مشاركة قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي متواصلة ومستمرة، وقد وصلت وحدات بديلة من لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي لمنطقة نجران للانضمام للقوات والقطاعات العسكرية السعودية لأداء مهمتهم الوطنية بكل اقتدار وأنا على ثقة أن زملاءكم سيقومون بنفس الدور والمهام التي قمتم بها. وختم سموه كلمته قائلا: إن الحرس الوطني سيظل رهن إشارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ـــ وسنؤدي ما يطلبه منا على الوجه الأكمل، داعياً الله عز وجل أن يكتب لقواتنا ولبلادنا النصر والتمكين.

حضر الحفل معالي وكيل الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وصاحب السمو وكيل الحرس الوطني لشؤون الأفواج الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن ومعالي المستشار بمكتب سمو وزير الحرس الوطني الفريق فيصل بن عبدالعزيز بن لبدة وأمراء الأفواج ورؤساء الهيئات وقادة الوحدات وعدد من المسؤولين بوزارة الحرس الوطني.