مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية و«لينوفو» العالمية تبحثان تطويع التقنية لخدمة العمل الإنساني

بحث صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لمؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الإنسانية، في مقر المؤسسة بالرياض أمس مع نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام في أفريقيا والشرق الأوسط في شركة لينوفو التقنية العالمية مارك غودين، أفق التعاون حول الوسائل والأدوات المبتكرة التي وفرتها التقنية الحديثة للنهوض بالعمل الإنساني في كل مكان، لاسيما في أوقات الكوارث والأزمات.

وكشف سمو الرئيس التنفيذي للمؤسسة أن الاهتمام بتوظيف التقنية في خدمة العمل الإنساني يقع في صلب التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة، لافتاً النظر إلى أن المؤسسة بصدد التخطيط لعقد شراكات مع عدد من المنظمات والشركات الدولية العاملة في مجال التقنية والمعلوماتية بما يفضي إلى إيجاد حلول خلاقة تسهم في تحسين ظروف معيشة الإنسان في المجتمعات المحتاجة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة لينوفو العالمية من جانبه : إننا نأمل أن يتبلور اللقاء مع مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية في تعاون مستقبلي من شأنه تقديم العون والمساعدة إلى الشعوب المحتاجة في كل أنحاء العالم، من خلال تطوير العمل الإنساني عبر ابتكار حلول تقنية متطورة تدعم المجتمعات الأقل حظاً وخصوصاً في الدول النامية.

يذكر أن مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية تدعم عدداً من البرامج والمبادرات المحلية والدولية في مجالات التعليم والصحة والتنمية، ومن أهمها برنامج الغسيل الكلوي في المملكة والذي يهدف إلى مساعدة 5000 مريض من خلال توفير 920 كرسياً لغسيل الكلى عبر مراكز قائمة حالياً في كل من الرياض ومكة وجدة والمدينة وحائل، مع توفير الأدوية والخدمات الاجتماعية وخدمات التغذية السريرية ونقل المرضى.