مناقشة تطبيق برنامج نظام الجودة بجامعة الإمام

ناقش وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض للتخطيط والتطوير والجودة المكلف أ.د. عبدالعزيز الهليل مع عمادة التقويم والجودة برنامجاً إلكترونياً لتطبيق نظام الجودة بالجامعة. وكان في استقباله لدى زيارة عمادة التقويم والجودة عميد التقويم والجودة د. سليمان الجبير وعميد تقنية المعلومات د. وليد الجندل وعميد كلية الحاسب د. وليد الرويضان ووكيل عمادة التقويم والجودة د. عبدالله الأسمري ومدير التطبيقات الالكترونية بعمادة تقنية المعلومات م. عادل الحيزان وعدد من منسوبي الشركة المصممة للبرنامج. وقد اطلع الحضور على كيفية عمل النظام بناء على موافقة مدير الجامعة على توصيات اللجنة التنفيذية للتقنية والتعاملات الإلكترونية بالجامعة من أجل الحصول على البرنامج لتفعيل الحكومة الإلكترونية، حيث يتميز النظام بمزايا تقنية تخدم جميع وحدات الجامعة لتطبيق ومتابعة معايير الجودة بكل يسر وسهولة كما يضمن تسهيل وإتقان جمع الأدلة لمشروع الاعتماد الأكاديمي، بالإضافة لمتابعة منجزات الخطة الاستراتجية للجامعة سعاً لتحقيق الحوكمة الإلكترونية للجامعة للوصول لمرحلة التحول الوطني ٢٠٢٠ للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠. وقد شكر عميد التقويم والجودة مدير الجامعة على دعمه المتواصل للجودة وتطبيقاتها في الجامعة كما شكر وكيل الجامعة على تشريفه الاجتماع والدعم المتواصل. وذكر د. الأسمري وكيل العمادة أن البرنامج سيكون حلقة وصل بين الاستاذ والطالب والخريج وسوق العمل بمتابعة القيادة العليا للجامعة إلكترونياً مما يسهل عملية متابعة الإنجازات وتحقيق الأهداف والخطط العامة للجامعة سعياً لتحقيق معايير الجودة على أرض الواقع.