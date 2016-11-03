«قطار الرياض» يستعرض دوره في إعادة تشكيل نمط الحياة

زار عدد من مسؤولي الشؤون البلدية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس مشروع قطار الرياض الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وذلك على هامش الاجتماع العشرين لوزراء بلديات دول المجلس الذي تحتضنه العاصمة السعوديّة.

وخلال الزيارة، التقى الوفد الخليجي بنائب رئيس مركز المشروعات للبرامج والمشروعات في الهيئة المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وعدداً من مسؤولي هيئة تطوير الرياض، واستمع الوفد إلى شرح عن المشروع ودوره في إعادة تشكيل نمط الحياة في المدينة في النواحي العمرانية والاجتماعية والاقتصاديّة، فضلاً عن وظيفة المشروع في توفير خدمة تنقل حديثة وآمنة ومستديمة لمختلف سكان مدينة الرياض وزوارها، بما يتلاءم مع واقع المدينة وخصائصها، وبما يلبي متطلباتها القائمة والمتوقعة.

عقب ذلك توجه الوفد إلى نفق المسار الأحمر (محور طريق الملك عبدالله) للاطلاع على مكوّناته وأجزائه بعد أن أنهت هيئة تطوير الرياض أعمال ‏حفره بطول 2000 متر باستخدام آلة الحفر المتتابع ‏NATM‏. كما زار الوفد حي البجيري بالدرعية التاريخية حيث اطلع على ما يحتويه حي البجيري من منشآت عمرانية وثقافية وسياحية، واطلعوا على مشروع تطوير الدرعية التاريخية، والخطة التي تهدف إلى إعمارها وتحويلها إلى مركز ثقافي سياحي على المستوى الوطني، مع الحفاظ على خصائصها التاريخية والثقافية والعمرانية والبيئية, والتي تولي تنفيذها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.