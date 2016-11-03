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التحقيق مع ضابطى شرطة و7 أمناء بمركز الخانكة بسبب هروب متهم من داخل النيابة

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التحقيق مع ضابطى شرطة و7 أمناء بمركز الخانكة بسبب هروب متهم من داخل النيابة التحقيق مع ضابطى شرطة و7 أمناء بمركز الخانكة بسبب هروب متهم من داخل النيابة

>القليوبية – محمد قاسم

بدأت نيابة الخانكة برئاسة المستشار أمير ناصف، التحقيق مع ضابطى شرطة و7 أمناء من مركز الخانكة لاتهامهم بالتسبب فى هروب مسجون من داخل محكمة الخانكة أثناء عرضه على النيابة العامة للنظر فى أمر تجديد حبسه في قضية مخدرات. 

 

تلقي اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد هروب مسجون من داخل المحكمة، أثناء وقوفه برفقة الحرس للعرض علي النيابة العامة للنظر في أمر تجديد حبسه بعد ضبطه في قضية مخدرات وبسؤال الحرس قال أن المتهم استطاع أن يفلت يده من " الكلبش " وهرب

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال القليوبية واستدعت النيابة 7 أمناء شرطة وضابط نظامي وأخر بالمباحث للتحقيق معهم. 


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