ضبط تاجر بحوزته 20 طن أرز مجهول المصدر بالبساتين

كتب عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الإستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، وذلك بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط " سيد.أ.أ " 29 سنة صاحب شونه مواد غذائيه، وذلك لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائيه ( أرز ) بدون بيانات تفيد تاريخ الانتاج ومده الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها لتحقيق ارباح غير مشروعه، حيث تم ضبط " 20 طن أرز " .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقــــم 15170 جنح جزئية قسم مصر القديمه لسنة 2016، وتولت النيابة العامة التحقيق .