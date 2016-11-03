أمام خادم الحرمين.. العساف والجدعان يتشرفان بأداء القسم

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة أمس، د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، الذي صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزير دولة عضواً بمجلس الوزراء، ومحمد بن عبدالله الجدعان، الذي صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للمالية، قائلين "بسم الله الرحمن الرحيم .. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- عن تهنئته لهما، متمنياً لهما التوفيق فيما أوكل إليهما من مهام. حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

خادم الحرمين والأمير محمد بن نايف متمنيين لهما التوفيق

د. العساف والجدعان مؤديين القسم