مرشحو «الرياض» يكتسحون انتخابات هيئة الصحفيين السعوديين

أعلنت هيئة الصحفيين السعوديين، يوم أمس، تشكيل مجلس الإدارة للدورة الرابعة بعد عملية اقتراع ناجحة اختار فيها 471 صحفياً أعضاء مجلس إدارة الهيئة الجديد، وذلك في مقر الهيئة شمال العاصمة الرياض، وكان المتقدمون للمنافسة في انتخابات الرئاسة 16 إعلامياً متفرغاً.

وحلّ رئيس التحرير المكلف الزميل الأستاذ فهد بن راشد العبدالكريم في المرتبة (الأولى) بغالبية الأصوات حيث فاز بـ202 صوت، وجاء في المركز الثاني الزميلة أسمهان الغامدي بـ175 صوتاً، ثم جاء ثالثاً الأستاذ خالد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة بـ157 صوتاً، ثم الأستاذ منصور بن علي الشهري الذي حل رابعاً بـ145 صوتاً، وفاز بالمركز الخامس الأستاذ محمد بن فهد الحارثي رئيس تحرير مجلة سيدتي بـ139 صوتاً، ثم فاطمة علي آل دبيس التي حلت سادساً بـ123 صوتاً، فيما حل الأستاذ عبدالوهاب بن محمد الفايز رئيس تحرير صحيفة اليوم في المرتبة السابعة بـ116 صوتاً، تلاه الأستاذ خالد بن عبدالله بوعلي رئيس تحرير صحيفة الشرق في المرتبة الثامنة بـ108 أصوات، ود. ناهد باشطح حلت في المرتبة التاسعة بـ107 أصوات، وجاء في المرتبة العاشرة د. فهد آل عقران رئيس تحرير صحيفة المدينة بـ103 أصوات، وفي المرتبة الحادية عشرة د. عثمان الصيني رئيس تحرير صحيفة الوطن بـ80 صوتاً، ثم سعود بن فالح الغربي المشرف العام على القناة الاقتصادية السعودية بـ80 صوتاً.

من جهة أخرى، بارك رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح القحطاني للصحفيين نجاح العرس الانتخابي المميز، مؤكداً أن مراحل الانتخابات مرت بشفافية واضحة، وممتدحاً آلية النقاش المميز الذي شهدته الجلسة الانتخابية والجمعية العمومية. وقال د. القحطاني إن عدد الأصوات المشاركة بلغ 471 صوتاً، موضحاً أن عدد الحضور 359 شخصاً.

عقب ذلك، فتح المجال للنقاش ومداخلات الحضور من أعضاء هيئة الصحفيين والتي اتسمت بجزالتها وجودة مضمونها، حيث طالب الزميل الأستاذ صالح الحماد مدير تحرير المحليات بضرورة توسيع المجلس ليشمل أكبر عدد ممكن من الأعضاء الأمر الذي يساهم في تطوير عمل الهيئة ويزيد من تنوع الرؤى والأفكار، مبيناً أن التوسع في مجلس إدارة الهيئة سيغطي كافة الوسائل الصحفية.

وعقب الانتخاب، عقد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين الجديد اجتماعه الأول بعد انتخابه، بحضور جميع الأعضاء الفائزين، وقد اتفق الأعضاء على انتخاب الأستاذ خالد المالك رئيساً للهيئة بالإجماع، كما تم انتخاب د. فهد آل عقران نائباً للرئيس بالإجماع، وصوت المجلس بالإجماع على أن يكون الأستاذ عبدالوهاب الفايز أميناً لسر الهيئة، والأستاذ سعود الغربي أميناً للمال.

وأثنى أعضاء المجلس على جهود د. عبدالله الجحلان في عمله أميناً عاماً للهيئة وطلبوا منه استمراره في عمله أميناً عاماً ويحضر جلسات المجلس، ووافق على ذلك وناقش الأعضاء أهمية العمل ووضع خطة للفترة الجديدة تنطلق من المطالبات والأفكار والمقترحات التي تمت في الجمعية العمومية على أن ينتظم المجلس في عقد اجتماعاته بشكل دوري ومحدد مسبقاً وفق جدول عمل مدروس، على أن يعقد المجلس خلال فترة وجيزة اجتماعا تفصيليا تتضح فيها الأفكار الأولية لخطة عمله خلال المرحلة المقبلة ودعوة الصحفيين في كل المناطق للمشاركة من خلال الأفكار والمبادرات.

حضر العملية الانتخابية ممثلون من الجهات الرسمية والحقوقية، حيث حضر من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح القحطاني رئيس الجمعية، وخالد الفاخري مستشار الرئيس، فيما حضر من الغرفة التجارية كل من: محمد البحير ويوسف الجفالي وعبدالمجيد السمرين، وأحمد الغفيلي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ود. تركي العيار عضو الجمعية السعودية للإعلام والاتصال.

حضور كبير للجمعية العمومية أمس (عدسة/ بندر بخش)

د. مفلح القحطاني معلناً النتائج (عدسة/ حسن المباركي)

الزميل هاني وفا مع د. تركي العيار

الزميل صالح الحماد خلال مداخلته (عدسة/ منيرة السلوم)

الزميل خالد العويد مشاركاً في عملية الترشيح

الزميل سالم الغامدي وعدد من الزملاء ويبدو محمد الحارثي

إجراءات التسجيل في العملية الانتخابية