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سعد الجيوشى: قدمت مشروعات بقيمة تريليون جنيه لحل مشكلات النقل

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سعد الجيوشى: قدمت مشروعات بقيمة تريليون جنيه لحل مشكلات النقل سعد الجيوشى: قدمت مشروعات بقيمة تريليون جنيه لحل مشكلات النقل

> الإسكندرية - هناء أبو العز

قال سعد الجيوشى، وزير النقل السابق، إن هناك مشروعات بقيمة تريليون جنيه، تم التخطيط لها فى عهد توليه الوزارة بخطة عاجلة وآجلة لـ2030 لحل مشكلات النقل فى ، مقسمة إلى مشروعات 65% من تمويلها مستثمرين.

 

وأضاف الجيوشىى، فى لقاء بأعضاء نادى العاصمة الثانية بالإسكندرية، الذى ترأسه الإعلامية أمل صبحى، ويرأسه شرفيا المهندس عبد الفتاح رجب، خوضه للكثير من المعارك فى سبيل إرساء هذه المشروعات، وتم عرضهم على وزير التخطيط بحضور رئيس الوزراء، وحصل على الصفة القانونية وصفة الإقرار، ثم وافق عليها رئيس الجمهورية، وحصلت على صفة التنفيذ.

 


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