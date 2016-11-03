رئيس المنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية: مطلوب تغيير قانون العمل لحل مشاكل الاستثمار

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال المهندس مصطفى أبوحديد، رئيس المنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية، ونائب رئيس الغرفة التجارية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن التسهيلات الجديدة التى تم الإعلان عنها هى فى صالح المستثمرين ولجذب الاستثمارات المختلفة للمناطق الصناعية الاستثمارية مشيرا إلى أنه لم تصله أى قرارات جديدة وسمع بالتسهيلات من وسائل الإعلام المختلفة، وأن القانون السابق تم عمل ورش استماع مع المستثمرين وتم جمع المشكلات والعوائق المختلفة من المستثمرين وأصحاب المصانع.

وأكد أبو حديد على ضرورة تفعيل الشباك الواحد فى إنهاء إجراءات المستثمرين فى وقت سريع ولابد منحهم صلاحيات كاملة وتدريبهم تدريبا عاليا لحل المشكلات دون الرجوع إلى الوزارات أو الهيئات المختلفة توفيرا للوقت مطالبا بتغيير قوانين، أخرى ومنها قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ليتماشى مع حزمة القرارات الجديدة ولكى تكون هناك فائدة من التسهيلات الجديدة لجذب المزيد من المستثمرين.

وأشار رئيس المنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية إلى أن فكرة إسناد مهمة تخصيص الأراضى لهيئة الاستثمار فقط سوف تحل العديد من المشكلات وفض الاشتباك بين الوزارات المختلفة، التى لها سلطان على الأراضى المخصصة للاستثمار، وطالبنا كثيرا بهذا الأمر وأن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن تخصيص الأرض للمستثمرين.

وأضاف أبو حديد أن تخفيض الضريبة الجمركية أيضا من التسهيلات التى سوف توفر على المستثمر، وإن كنا طالبنا من قبل برفعها نهائيا وتخفيضا من 5% إلى 2 % جيد ويصب فى مصلحة الاستثمار والمستثمرين وأيضا حل مشكلة المستثمرين الأجانب حيث أعطاهم القانون الجديد سهولة فى التعامل وتحويل الأرباح دون خلل بالمنظومة الاقتصادية هذا الأمر يؤدى إلى استقرار المستثمر الأجنبى وعدم خوفه من أى مشكلات ممكن تتعرض لها البلاد.

وتابع المهندس مصطفى ابو حديد أن فكرة الترويج للاستثمار من الهيئة العامة للاستثمار ومن داخل الشركات سوف يؤدى إلى نجاح كبير داخل المؤسسات الاستثمارية بالإضافة إلى تخصيص 1% من أرباح الشركات والمناطق الاستثمارية للمشاركة المجتمعية والخدمات.