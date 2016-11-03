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حظك اليوم برج الحمل الخميس 3/11/2016.. على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. استعد لترقية أو مكاسب مادية عملاقة

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 3/11/2016.. على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. استعد لترقية أو مكاسب مادية عملاقة حظك اليوم برج الحمل الخميس 3/11/2016.. على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. استعد لترقية أو مكاسب مادية عملاقة

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برج الحمل من أكثر الأبراج العملية التى تعشق العمل وتقدسه وتعتبره حياتها، فأحيانا تفقد حياتها نفسها من أجل الوصول إلى ترقية معينة أو تحقيق منصب ما، وفى هذه الأيام سيحقق الكثير من طموحاته وأمنياته.

 

 

برج الحمل على الصعيد المهني:

 

تحصل بشكل مفاجئ على أموال فقدتها قبل فترة وهو ما يجعلك قادرا على تلبية جميع الالتزامات المالية الخاصة بك وتوفر لك فترة راحة كنت بحاجة ماسة إليها.

 

 

على الصعيد العاطفي:

 

هذا هو الوقت المناسب للتعافى من علاقتك العاطفية السابقة وترك مشاعرك السلبية القديمة وأن تسمح لنفسك بتجربة الحب مرة أخرى وبناء حياتك من جديد وتكوين علاقات جديدة.

 

 

برج الحمل على الصعيد الصحي:

 

صحتك البدنية بحالة جيدة لكن صحتك النفسية والعقلية ليست كذلك لأن تركيزك فى حالة متدهورة جدًا وتعانى شعورًا بالإجهاد الشديد وأنت بحاجة لتصحيح هذا الوضع بصورة عاجلة.

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

 

أنت بحاجة لأن تتوقف عن التهرب من المواجهة والحلول البديلة التى تعرف جيدا انها لن تغنيك عن الحلول الصارمة التى تحتاج مواجهة، وهى مشكلة صعبة ولكنك جدير بها.


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مصر 365

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