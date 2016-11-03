راشد بن حميد: فرح يعم كل بقعة من وطننا

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان: يحل علينا يوم العلم هذا العام وراية اتحادنا الشامخ الأبي عالية خفاقة في أرجاء الدولة، وفي كل أماكن الريادة في العالم، ونعود لنحتفي بيوم عظيم ودولة الإمارات في الريادة، ولأبنائها الكلمة ولأبطالها السيادة.

وأضاف: «يعم الفرح الوطني كل بقعة من بقاع اتحادنا الشامخ، ليتردد صدى كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عندما عبر عن عشقه لراية بلاده قائلاً، علم دولة الإمارات ليس راية مرسومة أو قماشاً ملوناً أو رمزاً أو علامة، بل هو قلب ينبض في صدورنا، وحب محفور في أعماقنا، واستعداد للتضحية في سبيله بدمائنا، وعزة ورفعة وكرامة ترخص في سبيلها أرواحنا، فلبى أبناء الوطن وحماته كلمات القيادة، وعبروا عن الولاء للبلاد، وعن حبهم لرايتهم التي تجمعهم على قلب واحد، فأصبح الثالث من نوفمبر عرساً وطنياً للتعبير عن الولاء للوطن الغالي».

وأشار إلى أننا في يوم العلم، نجدد البيعة لقيادتنا الحكيمة، ونشد على أيديها للمضي قدماً في درب التميز، ونسعى بكل ما أوتينا من طاقات ورغبة لتنفيذ توجيهاتها لتصبح الأحلام حقائق، والرؤى معطيات على أرض الواقع، لنقدم ولو جزءاً قليلاً لوطن ما فتئ يغرس في أبنائه القيم ويسقيهم من شيم الرجال ويربيهم على التضحية والنضال، حتى أضحوا أبطالاً ومضرباً للأمثال، ينتظرون من الوطن إشارة ليثبتوا له أنه أغلى من أرواحهم، ولم يكن ذلك بالكلمات بل أصبحوا سيرة عطرة لشهداء قدموا دماءهم فداء لثرى بلادهم الغالية.

وختم: «يعيدنا هذا الفرح الوطني لذكرى غالية على قلوبنا، عندما رفرف علم دولتنا الأبية عالياً خفاقاً شامخاً في يوم ميلاده الأول في ديسمبر 1971 ليصبح رمزاً لاتحاد مستقل عزيز».