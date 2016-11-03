مسؤولون في هيئات اتحادية:عرفان بالأيادي البيضاء للقيادة الرشيدة

أكد مديرو ومسؤولو هيئات اتحادية أن الاحتفال بيوم العلم، هو ترسيخ لقيم الولاء في شعب الإمارات، وعرفان بالأيادي البيضاء للقيادة الرشيدة، التي لم تألُ جهداً في إسعاد شعبها، وهو ترجمة للانتماء الذي ينبض حباً لعلم كان ولا يزال يرفرف عالياً في المحافل الدولية، في ترجمة فعلية لشموخ دولة لا تعرف المستحيل.

ولاء وانتماء

وقال محمد صالح، المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إن يوم العلم حملة وطنية وشعبية ينتظرها شعب الإمارات، للتعبير عن ولائهم وانتمائهم للوطن والقيادة الرشيدة، متمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم حكام الإمارات.

وأضاف صالح: «إذا كان علم الإمارات يذكّرنا بالأيادي البيضاء لمؤسسي الدولة الأوائل، وعلى رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، فهو أيضاً يذكّرنا بطموحات وتطلعات شعب الإمارات الكريم، ويدفع إلى بذل المزيد من الجهود، لتحقيق النماء والرفعة في المجالات كافة».

وأشار إلى حرص الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء على إحياء هذه الفعالية في إمارات الدولة كافة، موضحاً أن الهيئة احتفلت العام الماضي بهذه المناسبة في عجمان، بينما تقام هذا العام في أم القيوين، إلى جانب الاحتفالات الجانبية في مختلف الفروع الرئيسة للهيئة في المناطق الشمالية من الدولة.

عبق الوطنية

أما الدكتور سعيد عبد الله بن مطلق الغفلي، المدير العام لهيئة الإمارات للهويّة، فعبّر عن فخر أسرة الهيئة واعتزازها بيوم العلم، الذي يمثل مناسبة وطنية عزيزة على قلوب أبناء الإمارات، وعلى قلب كلّ من يقيم على أرضها الطيبة، وذكرى يفوح منها عبق الوطنيّة والإخلاص ونبل العطاء ونَذْرُ العمر لخدمة الوطن وأهله، وهو ما جسّده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يوافق هذا اليوم ذكرى تولّيه مقاليد الحكم في البلاد.

وقال الدكتور الغفلي إنّ الاحتفاء بعلم الإمارات وتمجيده يعنيان قبل كل شيء تعميق حبّه في النفوس، وإجلاله في القلوب، ورسمه فوق الهامات، وتزيين الجباه به، ثمّ رفعه عالياً ليرفرف في سماء الوطن، تكتحل العيون برؤيته وتطمئن المهج بطلعته، لأنه رمز العزة والرفعة وصون الحمى، ولواء الوحدة والاتحاد الذي انعقدت عليه القلوب وتوحدت عليه الضمائر، وتآلفت عليه الأرواح لبناء وطن السعادة والعزة والازدهار.

وأضاف أنّ الاحتفال بيوم العلم أصبح مناسبة ينتظرها أهل الإمارات من مواطنين ومقيمين، للتعبير عن حبّهم لهذا الرمز الخالد وتعلق قلوبهم بألوانه، والتفافهم حوله كالبنيان المرصوص، واستعدادهم لبذل الغالي والنفيس، ليظلّ خفاقاً عالياً يعانق السماء ويرفرف في كل أرجاء الوطن، ليحكي للعالم أجمع قصة وطن السلام والسعادة، وليروي سيرة آباء أسسوا كياناً عربيّاً واحداً موحداً، وضربوا أروع الأمثلة في الإيمان بالوطن، وأبناء ساروا على نهج الآباء.

رمز للوحدة

من ناحيته، قال المهندس فارس سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: «إن يوم العلم يعتبر مناسبة وطنية، تؤكد اصطفاف أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها جنباً إلى جنب وراء قيادة رشيدة، واحتفاءً برمز من رموز الوحدة الوطنية والانتماء». وأضاف المزروعي: «نحتفي اليوم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا، في تعبير صادق عن وحدتنا، وعرفان وولاء لقيادتنا الرشيدة، حيث يصادف اليوم ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، وهي فرصة ثمينة لغرس المعاني والقيم التي يجسدها علم الإمارات في نفوس الأجيال من عزة وشموخ ووحدة لأبناء الدولة».

بدوره، قال محمد خليل الشمسي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إن يوم العلم فرصة يعبّر الجميع من خلالها عن ولائهم وانتمائهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.