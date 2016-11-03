الإمارات تتبرع بـ55 مليون درهم لـ«أونروا» دعمـاً للتعليم في قطاع غزة

أعلنت الإمارات أمس عن تبرعٍ جديدٍ بقيمة 55 مليون درهم، ما يعادل 15 مليون دولار أميركي، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا»، حيث سيتم تخصيص هذا التبرع السخي لدعم جهاز التربية والتعليم التابع للأونروا في قطاع غزة، وذلك بهدف ضمان استمرار حصول الطلاب والطالبات على التعليم الأساسي في بيئة مدرسية ملائمة تتوفر فيها أساسيات التعليم من خلال مدارس "أونروا".

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: إن الإمارات ملتزمة بتقديم الدعم والمساندة للاجئين الفلسطينيين لإيمانها بأهمية التعليم من أجل بناء مستقبل أفضل للشباب، وإننا سنواصل العمل مع شركائنا في الأونروا لتقديم المساعدة اللازمة لدعم وحماية الحق في التعليم للأطفال والشباب، مشيرة إلى أن «أونروا» شريك هام لتحقيق الأهداف التي نسعى إليها ونتطلع إلى تعزيز جهودنا المشتركة سوياً لدعم القضايا الإنسانية الملحة.

وستعزز المنحة الإماراتية من سير العملية التعليمية في قطاع غزة بما في ذلك تطوير أساليب ومناهج التعليم وتطوير المهارات من خلال توفير مختلف أنواع المواد التعليمية، إضافة إلى تغطية رواتب نحو 820 من المدرسين والمدرسات وموظفي التعليم وتكاليف تشغيل عشرين مدرسة تقع في مناطق مختلفة في قطاع غزة للسنة الدراسية 2016-2017.

أهداف

وتهدف المنحة إلى تمكين "أونروا" من توفير بيئة تعليمية آمنة لأطفال اللاجئين الفلسطينيين من خلال الحفاظ على المرافق المدرسية نظيفة وصحية. وتتضمن المنحة توفير المواد التعليمية وتوزيع القرطاسية والحقائب المدرسية وغيرها من المستلزمات لجميع الطلاب والطالبات من اللاجئين الفلسطينيين في القطاع والذي من شأنه أن يخفف عن الطلبة وأهاليهم أعباء مالية إضافية مع بداية كل عام دراسي خصوصاً وأن الكثير من الأسر في قطاع غزة تعاني من الفقر المدقع.

وبلغت جملة مساعدات الإمارات لدولة فلسطين خلال الفترة من العام 2011 وحتى الآن 445 مليون دولار أميركي، وتقدم الإمارات مساهمة طوعية سنوية للأونروا بقيمة 1.8 مليون دولار أميركي. كما أنها قد أصبحت ومنذ ديسمبر 2014 عضواً في الهيئة الاستشارية لــ«لأونروا» وفي لجنتها التوجيهية الخاصة بتعبئة الموارد، ومع هذا الدعم الإضافي تكون مساعدات دولة الإمارات لــ«أونروا» من العام 2011 وحتى الآن قد بلغت 85 مليون دولار أميركي.

ومن جانبه أعرب بيير كرينبول المفوض العام لـ"أونروا" عن الشكر والتقدير والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة على الدور الكبير الذي تلعبه في المنطقة وبشكل خاص فيما يخص قضية اللاجئين، مضيفاً أن الدعم الكبير الذي قدمته وما زالت تقدمه دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية لسوريا وغزة، أحدث فرقاً كبيراً في حياة اللاجئين وخفف من معاناتهم.

وأضاف: إن الإمارات هي ثالث أكبر مانح للمناشدة الطارئة من أجل سوريا، وأكبر المهتمين والداعمين لبرنامج التربية والتعليم التي تشكل الجزء الأكبر من برامج «أونروا» والمحور الأساسي الذي يحافظ على هوية اللاجئين الفلسطينيين، مضيفا أن تبرعات الإمارات فتحت المجال لملايين من لاجئي فلسطين للحصول على تعليم أفضل ولعيش حياة أكثر صحة وللوصول إلى الفرص الوظيفية وتحسين ظروفهم المعيشية، وبالتالي المساهمة في تنمية المنطقة بأكملها.

جهود

تدير«الاونروا» أكثر من 267 مدرسة في غزة تقدم خدمات التعليم لحوالي 263 ألف طفل من اللاجئين الفلسطينيين يتم تدريسهم من قبل ما يقارب من 8700 معلم غالبيتهم من اللاجئين أنفسهم، وأثبتت «الاونروا» على مدار الـ65 سنوات الماضية أنها تدير واحدة من أكبر وأنجح الأنظمة المدرسية في الشرق الأوسط خاصة في ظل التدهور الحاصل في قطاع غزة والحصار الذي دخل عامه العاشر وتأخر إعادة الإعمار.