محمد بن راشد يفتتح الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي الأحد

يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، يوم الأحد السادس من شهر نوفمبر الجاري، بمقر المجلس بأبوظبي.

ويبدأ الاحتفال وفقاً لجدول أعمال الجلسة المنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس، باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من قبل لجنة الاستقبال المكونة من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وتشريف صاحب السمو نائب رئيس الدولة، قاعة زايد، ثم تفتتح الجلسة بتلاوة آيات من ذكر الله الحكيم، يليها النطق السامي لحضرة صاحب السمو رئيس الدولة، يلقيه صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ويتبعه تلاوة مرسوم دعوة المجلس إلى الانعقاد.

بعدها، تلقي معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، كلمة المجلس، ثم خطاب الافتتاح لحضرة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ثم ترفع الجلسة لتوديع صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

ترتيبات

ووفقاً للمادة 80 من الدستور، فإن رئيس الاتحاد يفتتح الدور العادي السنوي للمجلس، ويلقي فيه خطاباً، يتضمن بيان أحوال البلاد، وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام، وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة، ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد.

ووفقاً للدستور، تكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة، بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد، بموافقة مجلس وزراء الاتحاد، وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية للانعقاد أو في غير المكان القانوني المقرر لعقده اجتماعاته بموجب هذا الدستور، يعتبر باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر.

ويعقد المجلس دورة عادية سنوية، لا تقل مدتها عن سبعة شهور، تبدأ في الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند المقتضى، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي، أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها.

ومع ذلك، إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر، انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور.

وبعد انتهاء مراسم الافتتاح، يعقد المجلس، الجلسة الأولى في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، برئاسة معالي أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

وعقب الجلسة الافتتاحية للدورة الجديدة للمجلس، تعقد الجلسة الأولى للمجلس، برئاسة معالي الدكتور أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس، ويتم خلالها انتخاب مراقبي المجلس عن دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، وتشكيل لجان المجلس.