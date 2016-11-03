محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة حريصة على علاقات فاعلة ومتميزة مع بلدان العالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على إقامة علاقات فاعلة ومتميزة مع مختلف بلدان العالم تقوم على أسس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك وتعميق أواصر الصداقة مع الشعوب، مشيراً سموه إلى أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين تشهد تطوراً متميزاً في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه غابرييلا ميكيتي نائبة رئيس الأرجنتين أمس في أبوظبي، حيث تقوم بزيارة للدولة ضمن جولة لها في المنطقة.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

ورحب سموه في بداية اللقاء بزيارة نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين والوفد المرافق متمنياً سموه أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق أوسع من التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين.

تبادل

كما جرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، بحث تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من الإمكانيات والفرص المشتركة وتوسيع الشراكات الاقتصادية وإتاحة الفرص أمام الاستثمارات المشتركة وتنويعها والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة في تطوير مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبها أعربت نائبة الرئيس الأرجنتيني عن سعادتها بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وارتياحها لتطور العلاقات بين البلدين مؤكدة اهتمام بلادها بتعزيز وتطوير آليات التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

كما جرى خلال اللقاء تناول مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا أهمية التعاون الدولي الفعال وبذل كافة الجهود الرامية إلى إحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وحضر اللقاء خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ومن الجانب الأرجنتيني فرناندو ماررتينيز سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة، وبيدرو لاكوستي سكرتير السياسة الاقتصادية والتخطيط للتنمية التابعة لوزارة المالية، وخوسيه اورتيز امايا مدير عام العلاقات الدولية لمجلس الشيوخ.

زيارة

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المواطن جابر عبيد المنصوري، للاطمئنان على صحته.

ودوّن الحساب الرسمي لأخبار سموه عبر «تويتر»:«محمد بن زايد يزور جابر عبيد سالم هياي المنصوري في مستشفى زايد العسكري، ويطمئن على أحواله وصحته، ويتمنى له العافية والشفاء العاجل».دبي - البيان