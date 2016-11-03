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حظك اليوم برج الثور الخميس 3-11-2016 بالصعيد المهنى سيتغير كثيرا.. الجانب العاطفى يتطلب العقلانية والسير بخطى محددة

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حظك اليوم برج الثور الخميس 3-11-2016 بالصعيد المهنى سيتغير كثيرا.. الجانب العاطفى يتطلب العقلانية والسير بخطى محددة حظك اليوم برج الثور الخميس 3-11-2016 بالصعيد المهنى سيتغير كثيرا.. الجانب العاطفى يتطلب العقلانية والسير بخطى محددة

>كتبت رانيا علوى

نقدم لمواليد برج الثور توقعات علماء الفلك لليوم الخميس 3 نوفمبر بالصعيد المهنى الذى سيشهد تغير كبير ، ايضا الصعيد العاطفى ينصحك العلماء ان تكون اكثر عقلانية ، و الجانب الصحى يحتاج للاهتمام .

 

 

برج الثور على الصعيد المهني:

 

لمواليد برج الثور الصعيد المهنى سيشهد تغير كبير الفترة المقبلة قد تستفيد منه بنسبة كبيرة ، عليك ان تعدل الكثير من افكارك ووجهات نظرك هذه الفترة حتى تسير حياتك المهنية فى حال أفضل.

 

 

برج الثور على الصعيد العاطفي:

 

لمواليد هذا البرج الفترة المقبلة من الممكن ان يفاجئك شريكك بأحدى القرارات التى ستغير الكثير فى مجرى العلاقة ، عليك أن تكون اكثر عقلانية و ان تسير بخطى محسوبة و محددة حتى تصبح الحياة العاطفية أفضل .

 

 

برج الثور على الصعيد الصحي:

 

لمواليد برج الثور الجانب الصحى يتطلب منك الكثير من الاهتمام وخاصة انك تتناول المسكنات و العقاقير بدون ارشادات الطبيب .

 

من جهة اخرى عليك ان تحافظ على صحة بشرتك من الجفاف وذلك مع اقتراب فصل الشتاء.

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

 

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور ان الفترة المقبلة ستكون مليئة بالايجابيات فى شتى الاصعدة ، فعليك ان تكون أكثر تفاؤلا .


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مصر 365

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