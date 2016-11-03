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حظك اليوم برج السرطان الخميس 3/ 11/2016.. على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. الملل والتقلبلات المزاجية ستكون عنوان حياتك الفترة القادمة

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حظك اليوم برج السرطان الخميس 3/ 11/2016.. على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. الملل والتقلبلات المزاجية ستكون عنوان حياتك الفترة القادمة حظك اليوم برج السرطان الخميس 3/ 11/2016.. على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. الملل والتقلبلات المزاجية ستكون عنوان حياتك الفترة القادمة

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هذا البرج يعانى كثيراً من فكرة التقلبات المزاجية فعلى الرغم من أن المحيطين به يعتقدون أنه بذلك على مايرام لكنه يشعر بالملل والزهق احياناً وهذا الشعور سيسيطر عليه الفترات القادمة.

 

 

على الصعيد المهني:

 

الصعيد المهنى لمواليد برج السرطان يحتاج للكثير من الدعم ، فاذا احتجت مساعدة زملائك فلا تتردد فى طلبها على الفور ، و ذلك من اجل المزيد من المهام بنجاح .

 

 

على الصعيد العاطفي:

 

تحديد شكل العلاقة مهم جدا بالنسبة لك فى هذه الفترة ، فالصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج مضطرب بنسبة كبيرة و تزداد الامور تعقيدا يوما بعد يوم .

 

 

برج السرطان على الصعيد الصحي:

 

لمواليد برج السرطان عليك الاهتمام بصحة عينيك و ذلك بعد تعرضهما للإرهاق الشديد بسبب العمل لساعات طويلة ، و من اجل التخلص من انتفاخات عينيك استخدام كمدات الشاى او وضع كمدات اكياس الكاموميل أفضل طريق للتخلص منها .

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

 

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان هناك مكاسب مالية فى الطريق اليك فقد تسد ديونك القديمة ، من جهه اخرى الايام المقبلة ستقابل "حب قديم" قد يغير الكثير فى تفاصيل حياتك .


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مصر 365

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