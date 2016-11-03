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حظك اليوم برج العقرب الخميس 3-11-2016 على الصعيد الصحى المتطلب الكثير من الاهتمام.. والشق العاطفى ينتظر منك الإيجابية

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حظك اليوم برج العقرب الخميس 3-11-2016 على الصعيد الصحى المتطلب الكثير من الاهتمام.. والشق العاطفى ينتظر منك الإيجابية حظك اليوم برج العقرب الخميس 3-11-2016 على الصعيد الصحى المتطلب الكثير من الاهتمام.. والشق العاطفى ينتظر منك الإيجابية

>كتبت رانيا علوى

نقدم لمواليد توقعات علماء الفلك لليوم الخميس 3 نوفمبر، بدءا من الشق المهنى الذى يحمل لك عرض مهم خلال هذه الفترة، أيضا الصعيد العاطفى الذى ينتظر منك المزيد من الإيجابية، وتطرق العلماء ايضا للجانب الصحى.

 

 

برج العقرب على الصعيد المهني:

 

لمواليد برج العقرب الصعيد المهنى قد تتلقى عرض مهم يغير مجرى حياتك المهنية ، عليك ان تفكر جيدا قبل ان تتخذ أى قرار حاسم .

 

 

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

 

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية عليك ان تعبر لشريكك عن نفسك و مدى تمسكك بهذه العلاقة وذلك لكى تضمن ان العلاقة ستصبح اقوى فى هذه المرحلة ، فالخطوات الايجابية ينتظرها شريكك منك دائما .

 

قضاء بعض الوقت مع الشريك واظهارك مدى الاهتمام به قد يضيف الكثير لهذه العلاقة.

 

 

برج العقرب على الصعيد الصحي:

 

لمواليد برج العقرب الجانب الصحى من الحكمة لتجنب جميع المواد الغذائية غير الصحية وذلك بعد ان اصبت مؤخرا بسلسلة طويلة من الالام المعدة .

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

 

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب ان عليك ان تستثمر الكثير من الوقت لكى تتخطى مرحلة المزاج المتقلب التى اصابتك منذ فترة فزيارة اماكن جديدة امر مهم ، عليك ان تكون ايجابى بنسبة أكبر خاصة مع اصدقائك المقربين.


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مصر 365

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