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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 3/11/2016 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تنكر جهود شريك حياتك فى نجاحك

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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 3/11/2016 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تنكر جهود شريك حياتك فى نجاحك برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 3/11/2016 على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. لا تنكر جهود شريك حياتك فى نجاحك

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هدوء داخلى وذكاء قد يصل إلى حد الخبث فى كثير من الأحيان، وبحث دائم عن النجاح لكن دون بذل مجهود كبير، يميلون إلى السلبية فى كثير من أفعالهم هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم لمواليده اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

 

برج الجدى على الصعيد المهني:

 

حتى الأن لم تعثر على وظيفة جديدة ولكن أمامك فرص كثيرة لكنها لا تعجبك دون أسباب منطقية، فعليك الاختيار فيما بينهم لحين الوصول لهدفك والوظيفة التى تحلم بها.

 

 

على الصعيد العاطفي:

 

لا تنكر جهود شريك حياتك فى الكثير من الإنجازات التى حققتها ، وأولها الدعم المعنوى ومشاركتك فى حل العوائق والمشاكل التى كانت تقف أمامك، فلا تنسى كل ذلك فى لحظة غضب ومشكلة بينكما.

 

 

برج الجدى على الصعيد الصحي:

 

حان وقت ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين، وتناول العصائر الطازجة والتقليل من الأطعمة السريعة والمياه الغازية للحفاظ على صحتك والتخلص من ألام المعدة.

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

 

تلتقى بأد اصدقائك القدامى صدفة اليوم، وتحن الى ذكريات الطفولة والمدرسة وتعود علاقتكما قوية كما كانت كالسابق، فقد جاء صديقك فى الوقت المناسب الذى تحتاج فيه المشورة والنصيحة.


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مصر 365

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