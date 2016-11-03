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حظك اليوم برج الدلو الخميس 3/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. أزمة صحية طارئة

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 3/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. أزمة صحية طارئة حظك اليوم برج الدلو الخميس 3/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. أزمة صحية طارئة

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نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، هذا البرج الذى يتمتع ببعض الصفات مثل الكسل والشعور الدائم بالذنب.

 

 

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

 

انفعالك الزائد فى الفترة الأخيرة كان سببًا فى توتر العلاقة بينك وبين الحبيب، عليك أن تعود وتهتم به من جديد، كما أنه من الضرورى أن يكون هناك حديث مشترك بينكما.

 

 

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

 

على الرغم من أن أوضاعك المهنية ليست بخير، إلا أن يتوقع علماء الفلك أن هناك أخبار جيدة فى طريقها إليك وفرصة عمل من المتوقع أن تغير شكل حياتك المهنية بالكامل.

 

 

برج الدلو على الصعيد الصحى..

 

برودة الجو والتقلبات الأخيرة ستكون سببًا فى إصابتك بنزلة برد كما ستؤثر على صحتك سلبًا، فعليك أن تهتم بصحتك فى الفترة المقبلة.

 

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

 

الأوضاع كلها جيدة، تحديدًا على مستوى العائلة والصحة، وهو ما يتوقعه خبراء الأبراج لأبناء برج الدلو خلال الأيام المقبلة.


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مصر 365

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