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حظك اليوم برج القوس الخميس 3/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. لقاء رومانسى مع الحبيب

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حظك اليوم برج القوس الخميس 3/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. لقاء رومانسى مع الحبيب حظك اليوم برج القوس الخميس 3/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. لقاء رومانسى مع الحبيب

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العفوية والصدق هى أكثر الصفات التى تميز أبناء برج القوس، حيث نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لك على كل المستويات، الصعيد المهنى والعاطفى.

 

 

برج القوس على الصعيد العاطفى..

 

علاقتك بالحبيب جيدة جدًا ما عليك إلا أن تهتم به أكثر من ذلك، كما أنه من المفترض أن يشهد اليوم لقاء رومانسى مع الحبيب، خصوصًا أن اليوم ستكون هناك الكثير من التغيرات التى طرأت على علاقتكما.

 

 

برج القوس على الصعيد المهنى ..

 

على الرغم من أن هناك الكثير من التغيرات التى حدثت خلال الفترة الماضية فى العمل، إلا أنك ستكون قادر على حلها بطريقة رائعة، كما سيكون هناك فرصة رائعة ستكون متاحة أمامك قريبا.

 

 

برج القوس على الصعيد الصحى..

 

حاول أن تحافظ على صحتك أكثر من ذلك، وتتبع النظام الصحى الذى يساعدك فى انقاص وزنك كما أنه من المفترض أن تمر بأزمة طارئة ولكنك ستتعافى منها.

 

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

 

يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة رائعة على مستوى الحياة المهنية والعاطفية، كما يتوقع أن تحصل على مكافأة من العمل.


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مصر 365

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