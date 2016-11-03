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حظك اليوم برج الميزان ليوم الخميس 3/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. إدارتك فى العمل معجبة بأدائك

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حظك اليوم برج الميزان ليوم الخميس 3/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. إدارتك فى العمل معجبة بأدائك حظك اليوم برج الميزان ليوم الخميس 3/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. إدارتك فى العمل معجبة بأدائك

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يعد برج الميزان من الأبراج الهوائية التى يتسم أصحابها بالعقلانية والهدوء، فيحرصون على الظهور أمام الآخرين بمظهر جذاب، مما يلفت الأنظار لهم ويجعل البعض يفضل اختيارهم كشركاء للحياة،ونقدم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

 

 

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى..

 

اليوم تأخذ عطلة عن العمل وتستمتع بيومك لا تقلق فإدارتك فى مجال العمل معجبة بأدائك كما انك قد تحصل على ترقية فى الفترة المقبلة وهذا يحفزك على العمل أكثر من أى وقت مضى.

 

 

برج الميزان على الصعيد العاطفى :

 

سوف تكون خالى الذهن وتبحث عن العناصر الحقيقية من الحب والحنان دون رؤية وردية، فلا تدع التجارب المريرة من الماضى تؤثر عليك ولكن إذا كنت خائف تخطى الأمر بهدوء.

 

 

برج الميزان على الصعيد الصحى :

 

الأيام الماضية أعطيت لصحة المقربين منك أولوية على صحتك، أما اليوم فتعزز من مستوى صحتك ولياقتك البدنية كما لديك الفرصة لتدريب كثير من الناس.

 

 

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

 

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادراً على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية.


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مصر 365

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