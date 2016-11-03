جمعية المستثمرين بسوهاج: مناطق الصعيد تحتاج لتسهيلات لجذب الاستثمار

سوهاج محمود مقبول

قال المهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج وعضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين: إن قرارات الرئيس الستة عشر الصادرة بشأن عمليات الاستثمار هى بداية طيبة وقوية لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار فى كل مجالات التنمية بمصر، وما يخصنا بالنسبة للمجال الصناعى هناك قرارات جريئة اتخذت من الرئيس بالاشتراك مع أعضاء المجلس الأعلى للاستثمار كان من أهمها الرخصة المؤقتة لمدة عام، وذلك لتفعيل فرصة الاستفادة من التمويل المصرفى بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة 5% متناقصة، وهذا سيعطى فرصة كبيرة للتشغيل واستيعاب العمالة وزيادة الطاقة التشغيلية والإنتاجية وزيادة الدخل القومى وزيادة موار الدولة.

وطالب الشندويلى، رئيس الحكومة بالإسراع فى إصدار الضوابط الخاصة بمجانية الأرض بمناطق الصعيد، لأن هناك مشاريع تنتظر ضوابط منح الأرض بالمجان منذ 4 شهور وهذا يعطل مصالح المستثمرين، كما طالب الشندويلى بتخفيض سعر الأرض بالمدن الجديدة بالصعيد بدلا من 500 جنيها للمتر لتصبح 300 جنيه للمتر بالمشروعات الصناعية ومشروعات الاستثمار العقارى وعدم مساواتها بالأراضى والمشروعات بالوجه البحرى التى توجد بجوار موانى التصدير وصناع القرار ورجال الأعمال وشركات الأعمال الأجنبية.

وأنهى الشندويلى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن قرار الإعفاء من الأرباح التجارية والصناعية لأ يكفى وحده بمناطق الصعيد لجذب الاستثمار والمستثمرين نريد مميزات أكثر وأكبر للصعيد نظرا للظروف الصعبة على عكس المناطق الصناعية والمدن الجديدة بالوجه البحرى التى تتوافر بها كل المقومات والتى يفضلها المستثمر عن الصعيد فيجب أن تكون هناك عوامل جذب أكبر إذا أردنا فعلا جذب المستثمرين للصعيد.