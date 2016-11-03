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طيران الجيش العراقى يدمر 3 سيارات ويلاحق إرهابى داعش جنوب الموصل

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طيران الجيش العراقى يدمر 3 سيارات ويلاحق إرهابى داعش جنوب الموصل طيران الجيش العراقى يدمر 3 سيارات ويلاحق إرهابى داعش جنوب الموصل

>أ ش أ

دمر طيران الجيش العراقى ثلاث سيارات مسلحة لتنظيم "داعش" الإرهابى ولاحقت فلول الإرهابيين وقتلت العديد من الفارين منهم شمال ناحية "الشورة" والقرى المحررة جنوب الموصل بمحافظة نينوى شمالى العراق.

وتفقد قائد "عمليات نينوى" اللواء نجم الجبورى، مركز ناحية الشورة، واطلع على الجهود المبذولة من قبل قوات السلاح الهندسى لتطهير المدينة من العبوات الناسفة ومعالجة المنازل المفخخة ودمرت شبكات الأنفاق التى يستخدمها الإرهابيون فى التنقل أثناء العمليات الإرهابية.

وذكرت وزارة الدفاع العراقى، فى بيان اليوم الأربعاء، أن قيادة عمليات "تحرير نينوى" استقبلت أعدادا كبيرة من النازحين الذين فروا من مناطق المواجهة مع الإرهابيين إلى حين الانتهاء من عمليات تطهير المناطق المحررة، حيث قدمت لهم كافة المستلزمات الطبية والإنسانية والدوائية وتم توفير أماكن السكن التى أعدت لهم.


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