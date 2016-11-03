سعد الجيوشى: لدينا 800 مزلقان غير آمن ونستورد معداتهم بـ1.2 مليار دولار

الإسكندرية - هناء أبو العز

قال سعد الجيوشى وزير النقل السابق، إن نحو 800 مزلقان فى مصر غير آمن، ويوجد 170 كيلو متر لم يتم صيانتهم من سنوات، ويتم استيراد الأدوات التى يتم إنشاء المزلقانات بها من الهند والخارج بمليار و2 مليون دولار، فى حين إمكانية تصنيعها فى مصانع الإنتاج الحربى بمصر، بأسعار منخفضة، بسبب رغبة البعض فى الحصول على العمولة.

وقال الجيوشىى، فى لقائه مساء أمس، الأربعاء، بأعضاء نادى العاصمة الثانية، الذى ترأسه الإعلامية أمل صبحى، ويرأسه شرفيا المهندس عبد الفتاح رجب، إن 12 ألف قتيل ضحايا السكة الجديد و60 ألف مصاب، مع وجود 6 آلاف عربة سكة حديد صدأة فى ظل مديونية على السكة الحديد قرابة 30 مليار جنيه.

وأوضح الوزير، إنه عند توليه الوزارة كان بصدد تنفيذ خطة لـ123 مشروع كانوا متوقفين من عام 2007 بقيمة 40 مليار جنيه، وتم إنجاز 31 مشروعا منهم.