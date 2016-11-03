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حبس نعمات الهاربة من قسم إمبابة ٤ أيام على ذمة التحقيقات

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حبس نعمات الهاربة من قسم إمبابة ٤ أيام على ذمة التحقيقات حبس نعمات الهاربة من قسم إمبابة ٤ أيام على ذمة التحقيقات

>كتب سليم على

أمرت نيابة إمبابة، برئاسة المستشار محمد معتوق، بحبس المتهمة نعمات، التى تمكنت يوم الجمعة الماضية من الهرب من قسم شرطة إمبابة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن غافلت حرس القسم وفرت هاربه أثناء فترة زيارة المساجين .

 

 

واستمعت النيابة لأقوال مأمور ونائب مأمور ورئيس مباحث قسم إمبابة، حول الواقعة وقرر مسئولو القسم فى أقوالهم أمام محمد نبيل مدير نيابة إمبابة أنهم كانوا متواجدين بديوان القسم وقت هروب المتهمة وفوجئوا بالواقعة عقب انتهاء الزيارة عندما قالت متهمة بالحجز إن زميلتها المحجوزة برفقتها غير متواجدة بالحجز.

 

 


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