«أوباما» : مصير أمريكا على المحك

دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الأربعاء، الأمريكيين إلى الوقوف إلى جانب المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون، ومنع وصول منافسها الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، معتبرًا أن “مصير الجمهورية” على المحك.

وقال أوباما خلال تجمع انتخابي في شابيل هيل في ولاية كارولاينا الشمالية “لديكم ستة أيام لتقرير مستقبل هذا البلد الذي نحبه كثيرًا”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف “بإمكانكم انتخاب أول امرأة رئيسة، لديكم فرصة لكتابة التاريخ، في حال فازت هيلاري كلينتون في كارولاينا الشمالية فستفوز بالانتخابات” في إشارة إلى أهمية هذه الولاية التي فاز فيها بصعوبة عام 2008 لكنه عاد وخسرها عام 2012.

وتابع أوباما “وعندما قلت إن مصير الجمهورية بأيديكم لم أكن أمزح”.

وبعد أن تطرق إلى انتخابات العامين 2008 و2012 شدد على أن الانتخابات هذه السنة تختلف بسبب شخصية دونالد ترامب.

وقال أوباما أيضًا “كنت مرشحًا ضد جون ماكين كما كنت مرشحًا ضد ميت رومني، لم يخطر ببالي أبدًا أن الجمهورية كانت ستكون في خطر لو فازا “معتبرًا أن أمريكا لا يمكن أن تسمح لنفسها بانتخاب رئيس “يقترح ممارسة التعذيب” متسائلًا كيف يمكن “إعطاء الشيفرة النووية لشخص لا يمكن أبدًا توقع ما يمكن أن يقوم به”.

وخلص أوباما إلى القول “اطردوا الخوف وعليكم بالأمل! انتخبوا!”.