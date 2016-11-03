وزير النقل السابق: هيئة الطرق والكبارى من أكثر الجهات احتضانًا للفساد بمصر

قال سعد الجيوشى وزير النقل السابق، إن هيئة الطرق والكبارى من أكثر الجهات احتضانًا للفساد، وفشلت كل الجهات فى التعامل معه، بداية من الموظف مرتشى الـ20 جنيه، والذى صنعه المسئول الكبير، بسبب الفجوة الكبيرة فى المرتبات بين الموظف الذى يحصل على 800 جنيه، والمسئول الذى قد يصل مرتبه إلى 300 ألف جنيه.

وأضاف الجيوشى، فى لقاءه اليوم، بأعضاء نادى العاصمة الثانية الذى ترأسه الإعلامية أمل صبحى، ويرأسه شرفيًا المهندس عبد الفتاح رجب، أن من الصعب أن نضع المواطن تحت خط الاحتياج، ونطلب منه المزيد.

وأكد الجيوشى، أن الإصلاح فى الدولة المصرية ليس مستحيلًا، لأن مصر دولة مؤسسات وليست دولة أشخاص، ولكن الأزمة أن من يأتى يهدم كل من قبله، ويلغى كل قرارات من قبله ويستعين بحاشيته ممن يثق فيهم.