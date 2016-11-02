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«وزير الثقافة التونسى» يستقبل الزعيم «عادل إمام» بالورود بمطار تونس

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«وزير الثقافة التونسى» يستقبل الزعيم «عادل إمام» بالورود بمطار تونس «وزير الثقافة التونسى» يستقبل الزعيم «عادل إمام» بالورود بمطار تونس

وزير الثقافة التونسى محمد زين العابدين خلال استقبالة الفنان عادل إمام ونجله المخرج رامى إمام

استقبل وزير الثقافة التونسى محمد زين العابدين الفنان عادل إمام ونجله المخرج رامى إمام، بمطار تونس قرطاج الدولي وجلس الزعيم بصحبة نجله المخرج رامى إمام، فى جلسة ودية تناقشا فيها حول أحوال وتونس وذكريات الزعيم فى تونس، كما تطرق الحديث للسينما والدراما في مصر وفى تونس وهنأ الزعيم الوفد الثقافي التونسي باختيار مدينة صفاقس عاصمة للثقافة العربية عام 2016.

الزعيم يسكن بأحد الفنادق المطلة على البحر بتونس بمدينة اسمها جمرت تبعد عن العاصمة بحوالي ساعة ونصف وسيتجه الزعيم صباح يوم الجمعة لمدينة صفاقس لحضور احتفالية اختيار تلك المدينة العريقة كعاصمة للثقافة العربية وسيتم عرض فيلم المخرج سمير سيف “اوجسطينيوس ابن دموعها”.

بعدها يعود الزعيم عادل إمام،  لمدينة تونس العاصمة لحضور حفل ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية  أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سيستقبل الزعيم عادل أمام وسيكرمه مع النجم القدير جميل راتب صباح يوم السبت قبل ختام المهرجان مع عدد قليل من ضيوف شرف المهرجان.

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