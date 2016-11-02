«خبير اقتصادى»: اللى كان معاه مليون دولار خسر النهارده 8 ملايين جنيه

نجح البنك المركزي اليوم في إدارة معركة الدولار ضد المضاربين والسوق السوداء، بعد أن أدت الإجراءات التي اتخذها محافظ البنك بتشديد الرقابة على مكاتب الصرافة وملاحقة المضاربين إلى وقف ارتفاع الدولار أمام الجنيه.

وفى مفاجأة غير متوقعة من البنك المركزى انخفض سعر الدولار خلال الـ 24 ساعة ما يقرب من 8 جنيهات فقد تخطت الدولار أمس فى السوق السوداء 18 جنيه، فى حين انه قد وصل اليوم إلى 10 و 9.75 جنيه.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي محمد بدوي، أن الهبوط المفاجئ للدولار يعود للعديد من الأسباب، ومن أهمها الصعود غير المبرر والسريع لسعره في الأسواق، مشيرًا إلى أن القفزات المتسارعة لسعر الدولار كانت نتاجًا لعملية مضاربة وليس نتيجة متطلبات السوق من العرض والطلب، مؤكدًا ان ما حدث فى الأسواق خلال الفترة السابقة ما هى الا حرب أعصاب، مما كبد ذلك المضاربيين خسائر فادحة، قائلًا: “اللى معاه مليون دولار خسر النهارده 8 ملايين”

ولفت إلى أن من أهم أسباب هبوط الدولار المفاجئ أيضًا هو سياسة البنك المركزي بتثبيت سعر الدولار عند حد 8.88 للشراء و8.50 للبيع من خلال الضخ بعطاء أسبوعي دوري، وأن الصعود السريع: كان عملية مفتعلة ووقتية وهو ما يقابله دائمًا هبوط سريع؛ لأنها تعتبر حالات وقتية، ولا تمثل الاحتياج الطبيعي للسوق، والذي يعتمد دائمًا على العرض والطلب وليس على المضاربة.