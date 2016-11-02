مباحث بني سويف تكشف لغز مقتل فتاة وسرقة مصوغاتها الذهبية

المراسل : محمد شعبان

تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف من فك لعز العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من عمرها «مخنوقة بإيشارب وسط الزراعات»، حيث تبين أن عامل أقدم على قتلها وألقى جثتها في منطقة الزراعات خلف مساكن قرية أبوسليم التابعة لمركز بني سويف، لسرقة مشغولاتها الذهبية، وهاتف محمول كان بحوزتها.

كان اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من اللواء خلف حسين مدير مباحث المديرية، بعثور أهالي قرية أبوسليم التابعة لدائرة مركز بني سويف، على جثة فتاة ملقاه خلف المساكن في المنطقة الزراعية، الذي أمر بسرعة كشف ملابسات الواقعة، وضبط الجاني.

وتبين من تحريات المقدم أحمد عبد اللطيف رئيس مباحث مركز بني سويف، إن وراء جريمة القتل عامل بمحافظة بالقليوبية، يدعى “عماد . ح . ص” 30 سنة، وأنه قدم لمحافظة بني سويف لمقابلة المجني عليها بعد اتصال هاتفي بينهما، واستدرجها للزراعات بقرية أبو سليم، وأقدم على خنقها بإيشارب حتى فارقت الحياة، واستولى على مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي وهاتف محمول كان بحوزتها، وفر هاربًا.

وتوجهت قوة من مديرية امن بني سويف بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وضبطت المتهم والذي أعترف بارتكابه الواقعة بغرض السرقة، ومروره بأزمة مالية، لافتا إلى تعرفه على المجني عليها من خلال شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منذ شهرين.