أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند -
فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ! -
عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى -
مصدر أمني يكشف مفاجأة عن تحليل الحمض النووي للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مباحث بني سويف تكشف لغز مقتل فتاة وسرقة مصوغاتها الذهبية

Google+ Print
مباحث بني سويف تكشف لغز مقتل فتاة وسرقة مصوغاتها الذهبية مباحث بني سويف تكشف لغز مقتل فتاة وسرقة مصوغاتها الذهبية

مديرية أمن بني سويف – أرشيفية

المراسل : محمد شعبان

تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف من فك لعز العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من عمرها «مخنوقة بإيشارب وسط الزراعات»، حيث تبين أن عامل أقدم على قتلها وألقى جثتها في منطقة الزراعات خلف مساكن قرية أبوسليم التابعة لمركز بني سويف، لسرقة مشغولاتها الذهبية، وهاتف محمول كان بحوزتها.

كان اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من اللواء خلف حسين مدير مباحث المديرية، بعثور أهالي قرية أبوسليم التابعة لدائرة مركز بني سويف، على جثة فتاة ملقاه خلف المساكن في المنطقة الزراعية، الذي أمر بسرعة كشف ملابسات الواقعة، وضبط الجاني.

وتبين من تحريات المقدم أحمد عبد اللطيف رئيس مباحث مركز بني سويف، إن وراء جريمة القتل عامل بمحافظة بالقليوبية، يدعى “عماد . ح . ص” 30 سنة، وأنه قدم لمحافظة بني سويف لمقابلة المجني عليها بعد اتصال هاتفي بينهما، واستدرجها للزراعات بقرية أبو سليم، وأقدم على خنقها بإيشارب حتى فارقت الحياة، واستولى على مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي وهاتف محمول كان بحوزتها، وفر هاربًا.

وتوجهت قوة من مديرية امن بني سويف بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وضبطت المتهم والذي أعترف بارتكابه الواقعة بغرض السرقة، ومروره بأزمة مالية، لافتا إلى تعرفه على المجني عليها من خلال التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منذ شهرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل