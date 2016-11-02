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مصادر: تطبيق قرار الإفصاح عن مصادر العملات الأجنبية بالبنوك خلال ساعات

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مصادر: تطبيق قرار الإفصاح عن مصادر العملات الأجنبية بالبنوك خلال ساعات مصادر: تطبيق قرار الإفصاح عن مصادر العملات الأجنبية بالبنوك خلال ساعات

أرشيفية

أكدت مصادر مصرفية، أن البنوك في انتظار قرار من البنك المركزي بضرورة إفصاح المستوردين أو العملاء عن مصادر العملات الأجنبية قبل فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من الخارج.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ”ONA”، الأربعاء، أنه يجب على كافة المستوردين إثبات مصادر حصولهم على العملات الأجنبية “الدولار”  قبل فتح أي اعتماد مستندي لهذه الأموال كشرط أساسي، لافتة إلى أن هذا القرار يأتي للسيطرة على سوق سعر صرف العملات الأجنبية، والقضاء على السوق السوداء.

ورجحت المصادر، أن تطبق كافة البنوك المصرية هذا القرار خلال الساعات القليلة المقبلة تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي، فضلا عن أن هناك حزم أخرى من القرارات والضوابط التي يعتزم البنك المركزي إصدارها للسيطرة على سوق صرف العملات الأجنبية.

يذكر أن الدولار الأمريكي يواصل الهبوط في السوق السوداء أمام الجنيه، حيث وصل عند حد سعر من 11 إلى 13 جنيهًا، مع توقعات بانخفاض سعره إلى أقل من 10 جنيهات خلال الساعات القليلة المقبلة.

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