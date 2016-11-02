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زاهي حواس يطرح قبعته بالمزاد لدعم مستشفى أورام الأقصر

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زاهي حواس يطرح قبعته بالمزاد لدعم مستشفى أورام الأقصر زاهي حواس يطرح قبعته بالمزاد لدعم مستشفى أورام الأقصر

أعلن الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير، أنه قرر استكمال طريقه في دعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، بطرح “قبعته” الشهيرة التي شارك بها في كافة أعماله في الآثار المصرية، واكتشاف المقابر التاريخية للمزاد العلني؛ للتبرع بالمبلغ بالكامل للمستشفى.

وقال حواس – في محاضرة ألقاها داخل فندق (سونستا) اليوم الأربعاء- إنه سعيد للغاية بالمشهد الجمالي الأقرب للطراز الفرعوني الذي تم إنشاؤه داخل ساحة مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة، ويسعى لعمل حملة ترويج لمحافظة الأقصر، بجلب جروب (vIp) من الولايات المتحدة الأمريكية كل 3 شهور، للقيام بجولات وزيارات لمحافظة الأقصر، وكذلك زيارة مقر مستشفى شفاء الأورمان لدعم السياحة العلاجية بالأقصر.

أ ش أ

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