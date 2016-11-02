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معرض الشارقة الدولي للكتاب يحتفي بالشاعر الراحل فاروق شوشة

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معرض الشارقة الدولي للكتاب يحتفي بالشاعر الراحل فاروق شوشة معرض الشارقة الدولي للكتاب يحتفي بالشاعر الراحل فاروق شوشة

الشاعر الراحل فاروق شوشة – أرشيفية

يحتفي معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والثلاثين بالشاعر والأديب المصري الراحل فاروق شوشة الذي غيبه الموت في الـ14 من أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 80 عامًا.

ويعتبر الشاعر الراحل فاروق شوشة أحد أهم الأصوات الأدبية في الوطن العربي، ومن أبرز المدافعين عن اللغة العربية في العصر الحديث.

ولمع نجمه وذاع صيته في سماء الوطن العربي من خلال تقديمه لبرنامجه الإذاعي الشهير “لغتنا الجميلة”، وبرنامجه التلفزيوني “أمسية ثقافية” الذي تناول من خلالهما أبرز القضايا والمنعطفات التاريخية التي تواجه اللغة العربية، بالإضافة إلى إلقائه لنماذج من الشعر القديم، أو الحديث بصوته وأدائه المميز.

أ ش أ

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