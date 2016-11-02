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بالصور: المطربة جنات تصفف شعر مروان خوري وهذا رأي الجمهور

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الأربعاء 02-11-2016 20:58

لجأت المطربة المغربية جنات إلى حيلة ظريفة جداً للترويج لحلقتها المقبلة ضمن برنامج "ميكس ميوزك"؛ فبدلاً من نشر برومو الحلقة، أو الكشف عن أسرارها، نشرت صورة لها وهي تصفّف شعر الموسيقار اللبناني مروان خوري، وطلبت من جمهورها إبداء الرأي في مهارتها، فكانت الردود متناقضة جداً.

المطربة جنات نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصيّ على موقع فيسبوك، مع مروان خوري، وهي تصفف شعره وتداعبه، وعلّقت عليها قائلة: "انا اللي عملت شعر مروان في التصوير ايه رأيكو؟".

ردود الجمهور تباينت بشدّة، فالرجال أغلبهم شعروا بالغيرة على نجمتهم، وتمنّى أغلبهم لو حظي بمثل فرصة مروان، بينما انهالت تعليقات النساء الرافضة لأيّ تغيير في مظهر خوري الرومانسي وقصّة شعره المعتادة، ووافقهم معجب يُدعى مجدي أمام قائلاً: "والله انت وحضرته ذى العسل وانا من معجيه بس بعد اذنك انا حابه لانه كل شئ فيه كلاسيكى كلمات اغانيه للغير حتى اغانيه لنفسه لها طعم وطابع مميز فياريت نشوف فرمه شعر تليق بتلك الكلاسيكيه الجميله!!".

مروان خوري "قمر" بطلته الكلاسيكية ورومانسيته الواضحة ..فهل تناسبه لمسات المطربة جنات "العصرية"؟

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سيدتي