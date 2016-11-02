بالفيديو: حسن الرداد يطلق آراء صادمة جداً عن المرأة قبل زواجه

قبل 48 ساعة فقط من زواجه من النجمة إيمي سمير غانم، أطلق الفنان حسن الرداد العديد من التصريحات الصادمة عن فتاة أحلامه وزوجة المستقبل، وضرورة أن تتفرغ له، وان يكون أول واخر اهتماماتها، و تتمتع بخفة الدم ، والا تكون قد ارتبطت سابقاً بأي رجل آخر، واكد أنه يشكل مع إيمي ثنائياً فنياً أكثر نجاحاً من شقيقتها دنيا مع النجم أحمد حلمي!!

الرداد قدم ظهوره الأخير قبل حفل الزفاف بحلوله ضيفاً على الفنانة رزان مغربي ببرنامج "ضربة حظ"، وأكد أن الناس تحب أعماله الفنية مع إيمي سمير غانم، أكثر من أعمال أحمد حلمي مع دنيا سمير غانم، وهذا لا يعني أن الثنائي الأخير سيء بل العكس، وأعمالهما جيدة جداً ولكن كثنائي، وقال "الجمهور يحبني مع إيمي أكثر لأن هناك سحر خاص لظهورنا معاً، وأنا برتاح للعمل معها وفي كيمياء كبيرة بيننا".

التصريحات الصادمة كانت مع سؤال عن فتاة أحلامه، فوصفها قائلاً إنه يحب المرأة التي تحب زوجها أكثر من أي شيء آخر، لأن هناك بنات الآن يهتمون بأشياء أخرى بجانب أزواجهن، وتكون محبة للحياة والضحك، مؤكداً أن كل رجل يهتم بصفات معينة في زوجته، وهو شخصياً يريد أن تكون شريكة الحياة بسيطة في التعامل مع الأزمات للتغلب على الصعاب، وأضاف: "أنا بحب الضحك أوي".

لكنه صدم الجميع بتأكيده انه لا يتقبل فكرة الإرتباط بإنسانة ارتبطت بشخص قبله، واعترف بانه "إنسان عشوائي ومبيرتبش لبسه".

الرداد تحدث عن ظاهرة التحرش وتذكّر كيف كان يغازل الفتيات الجميلات قائلاً: "الحياة بها وسائل مختلفة للتحرش ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، واتذكر عندما كنت عائداً من دمياط للقاهرة، فأقول للبنت كام الساعة فترد وكنت أمشي فرحان ومبسوط، والتطور بيضيع حاجات جميلة، وأي راجل هيعجب بفتاة يجب أن يقول لها على الفور بدون تردد".

وأكد ان التحرش لم يعد من الشباب للفتيات فقط، بل يحدث العكس الآن وتدارك قائلاً: "الفارق أن تحرش البنات بالشباب لن يتطور لجريمة، كما يحدث من بعض الأولاد".

وأشار الرداد الى أن ظهوره مؤخراً بشخصية الشاب الشعبي عاشق أغاني المهرجانات يناسب طبيعته الشخصية، مؤكداً أن بداياته كانت بأدوار شاب كلاسيكي وفقاً لرؤية المخرجين ولم يكن يملك فرصة الإختيار، وقال انه من مواليد برج الجدي ويغلب عليه طباع الطيبة والعند!!

شاهد حسن الرداد بظهوره الأخير قبل الزواج

