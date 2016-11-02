أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد الأوروبى يؤجل مباراة بروسيا دورتموند و موناكو عقب انفجار قنبلة قرب حافلة دورتموند -
فضيحة حكومية.. 6 آلاف طن فول غير مطابق للمواصفات دخلت مصر بالخطأ! -
عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى -
مصدر أمني يكشف مفاجأة عن تحليل الحمض النووي للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: حسن الرداد يطلق آراء صادمة جداً عن المرأة قبل زواجه

Google+ Print

الأربعاء 02-11-2016 21:09

قبل 48 ساعة فقط من زواجه من النجمة إيمي سمير غانم، أطلق الفنان حسن الرداد العديد من التصريحات الصادمة عن فتاة أحلامه وزوجة المستقبل، وضرورة أن تتفرغ له، وان يكون أول واخر اهتماماتها، و تتمتع بخفة الدم ، والا تكون قد ارتبطت سابقاً بأي رجل آخر، واكد أنه يشكل مع إيمي ثنائياً فنياً أكثر نجاحاً من شقيقتها دنيا مع النجم أحمد حلمي!!

الرداد قدم ظهوره الأخير قبل حفل الزفاف بحلوله ضيفاً على الفنانة رزان مغربي ببرنامج "ضربة حظ"، وأكد أن الناس تحب أعماله الفنية مع إيمي سمير غانم، أكثر من أعمال أحمد حلمي مع دنيا سمير غانم، وهذا لا يعني أن الثنائي الأخير سيء بل العكس، وأعمالهما جيدة جداً ولكن كثنائي، وقال "الجمهور يحبني مع إيمي أكثر لأن هناك سحر خاص لظهورنا معاً، وأنا برتاح للعمل معها وفي كيمياء كبيرة بيننا".

التصريحات الصادمة كانت مع سؤال عن فتاة أحلامه، فوصفها قائلاً إنه يحب المرأة التي تحب زوجها أكثر من أي شيء آخر، لأن هناك بنات الآن يهتمون بأشياء أخرى بجانب أزواجهن، وتكون محبة للحياة والضحك، مؤكداً أن كل رجل يهتم بصفات معينة في زوجته، وهو شخصياً يريد أن تكون شريكة الحياة بسيطة في التعامل مع الأزمات للتغلب على الصعاب، وأضاف: "أنا بحب الضحك أوي".

لكنه صدم الجميع بتأكيده انه لا يتقبل فكرة الإرتباط بإنسانة ارتبطت بشخص قبله، واعترف بانه "إنسان عشوائي ومبيرتبش لبسه".

الرداد تحدث عن ظاهرة التحرش وتذكّر كيف كان يغازل الفتيات الجميلات قائلاً: "الحياة بها وسائل مختلفة للتحرش ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، واتذكر عندما كنت عائداً من دمياط للقاهرة، فأقول للبنت كام الساعة فترد وكنت أمشي فرحان ومبسوط، والتطور بيضيع حاجات جميلة، وأي راجل هيعجب بفتاة يجب أن يقول لها على الفور بدون تردد".

وأكد ان التحرش لم يعد من الشباب للفتيات فقط، بل يحدث العكس الآن وتدارك قائلاً: "الفارق أن تحرش البنات بالشباب لن يتطور لجريمة، كما يحدث من بعض الأولاد".

وأشار الرداد الى أن ظهوره مؤخراً بشخصية الشاب الشعبي عاشق أغاني المهرجانات يناسب طبيعته الشخصية، مؤكداً أن بداياته كانت بأدوار شاب كلاسيكي وفقاً لرؤية المخرجين ولم يكن يملك فرصة الإختيار، وقال انه من مواليد برج الجدي ويغلب عليه طباع الطيبة والعند!!

شاهد حسن الرداد بظهوره الأخير قبل الزواج

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا»

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟