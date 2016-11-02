الفنان حاتم عمور يأجل إصدار جديده "حسدونا" تضامناً مع سعد لمجرد ومحسن فكري

تضامناً مع زميله سعد لمجرد المشتبه فيه في قضية اعتداء جنسي، وبائع السمك محسن فكري الذي توفي قبل أيام داخل شاحنة لرمي الأزبال في مدينة الحسيمة أقصى شمال المغرب، قرر الفنان حاتم عمور تأجيل إصدار عمله الفني الجديد "حسدونا".

حاتم عمور أجّل العمل احتراماً للظروف التي يمر بها الفنان سعد لمجرد على خلفية اعتقاله، وكذا عائلة الشاب محسن.

يشار إلى أن أغنية "حسدونا"، التي صورت على شكل فيديو كليب في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من ألحان محمد الشرابي وكلمات أيمن سعيد وتوزيع مشترك لبلال أفريكانو ومحمد الشرابي.